Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Đak Pơ đã thông tin khái quát tình hình kinh tế-xã hội trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, huyện đã thực hiện đạt và vượt 19/22 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra, không đạt 3 chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện đạt 100,12% kế hoạch (KH), tăng 7,69% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,61 triệu đồng, bằng 100,02% KH, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021.

Đến nay, huyện Đak Pơ có tổng số 73 doanh nghiệp, công ty TNHH, trong đó có 7 doanh nghiệp tư nhân và 66 công ty TNHH; 19 HTX, trong đó có 14 HTX đang hoạt động, 3 HTX đã giải thể trong năm 2022, 2 HTX đang tiến hành lập thủ tục giải thể.

Nhìn chung các doanh nghiệp đã chấp hành tốt quy định pháp luật về lĩnh vực kinh doanh, nỗ lực khắc phục những khó khăn để triển khai các hoạt động kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Tính đến 31-12-2022, thu thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn huyện đạt 10,8 tỷ đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện cùng các doanh nghiệp, HTX đã thảo luận, chia sẻ và đề xuất nhiều ý kiến đối với huyện về những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp, HTX phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của huyện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo huyện Đak Pơ đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện; bày tỏ chia sẻ trước những khó khăn mà doanh nghiệp, HTX gặp phải; đồng thời cam kết tăng cường xúc tiến đầu tư, chú trọng cải cách hành chính, đặc biệt là nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực để doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện phát triển bền vững.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ đã tặng giấy khen cho 10 doanh nghiệp, HTX có thành tích sản xuất tiêu biểu, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.