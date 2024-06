Đắk Nông: Công an xã kịp thời cứu thanh niên có ý định tự tử

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h 50’ ngày 3/6. Vào thời điểm trên, người dân Buôn Trum, xã Đắk Wil báo tin có một nam thanh niên đứng trên bệ đựng bồn nước sạch ở độ cao 15m đang gào thét đòi nhảy xuống mặt đất tự tử.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Đắk Wil đã cử lực lượng đến hiện trường để vận động, thuyết phục người này xuống. Tuy nhiên thanh niên trên không nghe và tiếp tục ra khỏi hành lang an toàn của bệ đựng bồn nước.

Trước tình thế đó, trung tá Nguyễn Ích Hiếu, Phó trưởng Công an xã Đắk Wil đã leo lên bệ đựng bồn nước để thuyết phục, khuyên ngăn, trấn an tinh thần người này. Sau một thời gian thuyết phục, trung tá Nguyễn Ích Hiếu và lực lượng Công an xã Đắk Wil đã nhanh chóng đưa người thanh niên này xuống mặt đất an toàn rồi bàn giao cho gia đình.

Được biết, người thanh niên tên là Y R. (SN 2000), trú tại xã Đắk Wil. Do có mâu thuẫn trong trong cuộc sống gia đình nên Y R. đã leo lên bệ đựng bồn nước của buôn để nhảy xuống đất tự tử.