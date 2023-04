Vụ 31 học sinh nghi ngộ độc ở Đắk Lắk, qua rà soát camera an ninh, công an đã xác định được 4 người phát bóng bay tại cổng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, trong đó có 2 người mang quốc tịch nước ngoài.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành kế hoạch số 727/KH-UBND xử lý vi phạm an toàn hành lang đường bộ năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang và quản lý hành lang an toàn đường bộ; lập lại trật tự, kỷ cương theo quy định của pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là xử lý đối với trên 2.400 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ.