Công an tỉnh chỉ đạo làm rõ vụ việc đe dọa giết cả gia đình nhà báo

Trưa 28-5, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã nắm thông tin vụ việc 1 nhà báo công tác tại báo Tiền Phong bị đe dọa khi tác nghiệp.

"Chúng tôi đã có ý kiến chỉ đạo làm rõ. Công an huyện Cư Kuin đang làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định" - Đại tá Bôn thông tin.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị bảo vệ nhà báo Nguyễn Văn Tuấn (bút danh Tuấn Nguyễn) - Phụ trách văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại khu vực Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo nhà báo Tuấn Nguyễn, vừa qua, ông điều tra các đối tượng mua bán đất nông nghiệp trái phép để thi công một số tuyến đường giao thông ở Đắk Lắk. Ông nhập vai người cần mua đất vào gặp trực tiếp chủ đất tên Hương (thôn 8, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) để thử hỏi mua, khai thác thông tin.

Sau nhiều ngày ghi nhận thực tế, ngày 18-5, nhà báo Tuấn Nguyễn đến làm việc với ông Nguyễn Kim May, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur. Sau đó, xin số điện thoại của ông Định - trưởng thôn 8 - để liên hệ xác minh. Tối cùng ngày, liên tiếp có 2 người đàn ông sử dụng cùng một số điện thoại 09158407... gọi đến số máy của nhà báo Tuấn Nguyễn đe dọa, uy hiếp tính mạng.

Theo ghi âm cuộc gọi, những người này đã có lời lẽ đe dọa như: "Mày muốn sống hay muốn chết?", "Tao đến giết nhà mày, đốt nhà mày luôn đấy"…

"Hành vi đe dọa của các đối tượng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần phóng viên cũng như gia đình, tạo tâm lý bất an do lo lắng có thể các đối tượng sẽ tìm cách trả thù. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của phóng viên, nhà báo theo quy định của pháp luật hiện hành, Ban Biên tập Báo Tiền Phong đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các hành vi đe dọa, nhằm bảo vệ nhà báo tác nghiệp và đảm bảo an ninh an toàn trên địa bàn" - văn bản nêu.