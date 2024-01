Công an Lâm Đồng vận động 1 đối tượng trốn truy nã ra đầu thú

Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Công an huyện Thiệu Hoá (tỉnh Thanh Hoá), vận động một đối tượng truy nã trốn thi hành án ra đầu thú.

(LĐ online) - Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Công an huyện Thiệu Hoá (tỉnh Thanh Hoá) vận động một đối tượng truy nã trốn thi hành án ra đầu thú.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) vận động Nguyễn Thị Ly (SN 1990; trú tại thôn 2, xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) là đối tượng truy nã trốn thi hành án ra đầu thú.

Bị can Nguyễn Thị Ly bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, sau đó đối tượng có con nhỏ xin hoãn thi hành án để nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Nhưng đến năm 2018, Ly bỏ đi khỏi địa phương nên bị Toà án nhân dân TP Bảo Lộc hủy quyết định hoãn và đề nghị truy nã đối tượng. Ngày 29/11/2018, Ly bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã.

Đến ngày 14/1, trinh sát Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự Công an tỉnh nắm được thông tin Ly đang sinh sống tại huyện Thiệu Hoá nên phối hợp với Công an huyện Thiệu Hoá vận động thành công đối tượng ra đầu thú.

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lâm Đồng đã di lý đối tượng Nguyễn Thị Ly từ Thanh Hoá về đến Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng để chấp hành án theo đúng quy định của pháp luật.