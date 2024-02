Theo đó, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku truy tìm Phạm Minh Tuấn (SN 2004, trú tại thôn 3, xã Diên Phú, TP. Pleiku) là người bị tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện không có mặt tại nơi cư trú.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đề nghị cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố phối hợp truy tìm. Khi thấy đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (số 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, số điện thoại 02693821625) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Chí Trung qua số điện thoại 0917477222.