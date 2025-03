Chuyên gia định giá di sản “kép” Tràng An giá 213 tỷ USD

(GLO)- Tại hội thảo quốc tế "Giá trị kinh tế Quần thể danh thắng Tràng An và Phát triển thương hiệu của điểm đến Di sản thế giới" được tổ chức vừa qua, các chuyên gia đã định giá tổng giá trị kinh tế của nơi này là 213 tỷ USD.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý Việt Nam và quốc tế cùng nhau thảo luận về "Khía cạnh kinh tế của di sản thế giới - bài học từ các mô hình toàn cầu và định hướng cho di sản thế giới Tràng An" và "Kinh tế du lịch và kịch bản phát triển bền vững cho di sản thế giới Tràng An và các khuyến nghị chính sách". Thông qua phương pháp lượng giá giá trị kinh tế tổng thể của di sản; lượng giá được tổng giá trị kinh tế (TEV) các nhà chuyên gia, nhà khoa học đã định giá được giá trị của Di sản thế giới Tràng An ước tính 213 tỉ USD.

Một góc quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình). Ảnh: Đào Minh Tiến/Báo Người Lao Động

Việc định giá này được tính toán dựa trên nền tảng của 10 nhóm giá trị cốt lõi bao gồm: Giá trị giải trí; giá trị hệ thống cảnh quan karst; giá trị đa dạng sinh học; giá trị khảo cổ; giá trị rừng đặc dụng Tràng An; giá trị văn hóa đình, đền, chùa; giá trị văn hóa lễ hội; giá trị văn hóa nghệ thuật biểu diễn dân gian; giá trị đất ở có tác động mạnh mẽ từ di sản trong khu vực vùng lõi di sản và giá trị đất ở có tác động từ di sản trong khu vực vùng đệm di sản.

Theo các chuyên gia, việc định giá không chỉ giúp đo lường chính xác giá trị kinh tế của Tràng An, mà còn mở ra hướng đi mới trong việc bảo tồn di sản gắn liền với phát triển bền vững.

Không chỉ Tràng An, hiện trên thế giới có rất nhiều danh thắng, công trình nổi tiếng đã từng được định giá, có giá trị rất cao như: Tháp Eiffel (Pháp) 545 tỉ USD; Đấu trường La Mã (Ý) 114 tỉ USD; Tháp London (Anh) 89 tỉ USD; Nhà thờ Duomo (Milan, Ý) 103 tỉ USD…

Năm 2024, Quần thể Danh thắng Tràng An tròn 10 năm được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Tại thời điểm được UNESCO ghi danh (năm 2014), Tràng An là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam, thứ 31 trên thế giới, thứ 11 ở châu Á Thái Bình Dương và là di sản hỗn hợp đầu tiên khu vực Đông Nam Á.