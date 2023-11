Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao đổi chính sách tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ

(GLO)-

Sáng 9-11, Đảng bộ phường An Tân (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn-nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê, đảng viên Chi bộ 2.