Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Indonesia

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ không đưa Việt Nam vào Danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, cần đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác, toàn diện.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Trung Dũng (SN 1999, trú tại tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.