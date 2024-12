Chư Pưh kéo giảm tai nạn giao thông

Cán bộ công an và giáo viên Trường Tiểu học Anh hùng Núp hỗ trợ việc đưa đón học sinh băng qua đường đến trường. Ảnh: R.H

Cô Đào Thị Tơ-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Anh hùng Núp (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh), chia sẻ: Trường nằm sát quốc lộ 14 và gần trung tâm xã, khu vực chợ. Hàng ngày, khu vực này tập trung đông đúc phương tiện giao thông, đặc biệt vào buổi sáng khi người dân đi chợ mua hàng hóa và phụ huynh đưa con đi học, khiến khu vực này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT, gây nguy hiểm cho các học sinh.

Để đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường học, năm 2016, nhà trường đã triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông". Trong đó, buổi sáng hàng ngày nhà trường phân công Đoàn thanh niên, giáo viên của trường hỗ trợ việc đưa đón học sinh băng qua đường đến trường. “Năm học 2024-2025, toàn trường có 15 lớp với 416 học sinh. Nhà trường cũng triển khai nhóm Zalo kết nối giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh để tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Giao thông đường bộ. Các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng được lồng ghép vào các tiết học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa. Nhờ đó, ý thức của phụ huynh và học sinh về an toàn giao thông được nâng lên. Từ đầu học kỳ đến nay, trường không xảy ra TNGT”-cô Tơ bày tỏ.

Khi bị lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Pưh) dừng phương tiện để kiểm tra hành chính, anh Kpă Quek (làng Tung Mô A, xã Ia Dreng) chia sẻ: "Dù không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhưng tôi thường xuyên được cán bộ công an tuyên truyền về việc đội mũ bảo hiểm và mang đầy đủ giấy tờ khi tham gia giao thông. Đặc biệt, tôi luôn nhớ không lái xe khi đã uống rượu, bia để đảm bảo an toàn cho bản thân. Tôi cũng nhắc nhở người thân trong gia đình tuân thủ các quy định này".

Cán bộ Công an huyện Chư Pưh kiểm tra hành chính người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: R.H

Thiếu tá Nguyễn Hữu Chí-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Pưh), cho biết: Ngoài chủ động tham mưu Ban An toàn giao thông huyện chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật TTATGT và xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, Công an huyện cũng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông. Trong đó, đơn vị tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến TNGT, như: chạy quá tốc độ, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, ma túy, đi sai phần đường, chở quá tải trọng. Đơn vị cũng tổ chức gọi răn đe các trường hợp thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT; tuyên truyền và xử nghiêm việc người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe tham gia giao thông.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động 1 nhà hàng, 10 quán ăn nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia. Tuyên truyền, vận động 13 doanh nghiệp, 2 cá nhân, bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải theo đúng thiết kế của xe, không “cơi nới” thùng xe; tháo, cắt thùng xe về đúng với thiết kế đã được phê duyệt. Phối hợp ban giám hiệu các nhà trường tổ chức 17 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại 17 trường học với 8.500 cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia, đồng thời tổ chức trao tặng 120 mũ bảo hiểm và phát 22.000 tờ rơi tuyên truyền.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, văn bản pháp luật liên quan 40 lượt tại 40 thôn, làng với 22.700 người dân tham gia. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an huyện Chư Pưh cũng đã phối hợp tuyên truyền pháp luật TTATGT cho 1.781 trường hợp vi phạm; gọi răn đe giáo dục 45 trường hợp cá biệt vi phạm Luật Giao thông đường bộ, cho viết cam kết không vi phạm quy định cho 155 lượt.

Ngoài ra, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an huyện Chư Pưh ra quyết định xử phạt 1.879 trường hợp vi phạm, tạm giữ 26 ô tô, 357 xe mô tô, xe gắn máy, tước 206 giấy phép lái xe, ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 2,26 tỷ đồng. Trong đó, có 237 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 341 trường hợp vi phạm tốc độ.

Trong năm 2024, toàn huyện xảy ra 21 vụ TNGT, làm 16 người chết và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, cả 3 chỉ số đều giảm. Cụ thể, giảm 10 vụ tai nạn giao thông, giảm 10 người chết và giảm 1 người bị thương.

Thượng tá Rah Lan Hòa-Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh, thông tin: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch 979/KH-CAT-PV01 ngày 15-10-2021 của Giám đốc Công an tỉnh. Đổi mới nội dung phương pháp tuyên truyền tại địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, thanh-thiếu niên. Tăng cường huy động tối đa, lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, vào các khung giờ cao điểm thường xảy ra TNGT.

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cá biệt, gọi hỏi, răn đe, giáo dục số thanh-thiếu niên càn quấy, thường xuyên vi phạm TTATGT, trật tự xã hội. Đồng thời, tổ chức rà soát người trên 18 tuổi chưa có giấy phép lái xe, học, thi để được cấp giấy phép lái xe. Mặt khác, đơn vị chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp về TTATGT nổi lên tại địa phương.