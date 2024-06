Chư Prông kết nạp 63 đảng viên trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2024, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất đạt gần 34.630 tỷ đồng, đạt 42,47% kế hoạch, tăng 29,56% so với cùng kỳ. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ước đến 30-6 là trên 76.041 ha, đạt 98,81% kế hoạch, tăng 0,54% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm ước đạt 37,5 tỷ đồng đạt 58,97% dự toán tỉnh giao, đạt 46,53% Nghị quyết. Tổng chi ngân sách huyện ước đạt 390 tỷ đồng, đạt 50,04% dự toán tỉnh giao, đạt 48,01% Nghị quyết. Song song với đó, chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân từng bước được nâng lên; các chương trình an sinh xã hội, chế độ chính sách được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; không để xảy ra vượt biên, xâm nhập trái phép.

Từ đầu năm đến nay toàn huyện đã kết nạp 63 đảng viên, đạt 38,2% so với chỉ tiêu nghị quyết, trong đó: nữ 36 đồng chí; dân tộc thiểu số 21 đồng chí; tôn giáo 2 đồng chí. Xét công nhận đảng viên chính thức cho 74 đồng chí.

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra 1 tổ chức Đảng và 1 đảng viên, giám sát 2 tổ chức Đảng và 6 đảng viên; 4 đoàn xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với 4 đảng viên vi phạm pháp luật thuộc diện Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra 1 tổ chức Đảng và 3 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 2 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra tài chính cấp ủy cấp dưới 2 tổ chức Đảng. Thi hành kỷ luật 13 đảng viên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã tập trung hướng về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2024, toàn Đảng bộ huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển bền vững trong đó quan tâm triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động kế hoạch, phương án phòng-chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ".

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu. Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch năm 2024 nhất là các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi công công trình đảm bảo chất lượng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận cơ sở...