Chi 7,8 tỷ USD nhập khẩu xăng, dầu trong 11 tháng

(GLO)- Báo Công thương dẫn số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 11-2023, Việt Nam đã nhập khẩu 607.318 tấn xăng, dầu với trị giá hơn 510 triệu USD (giảm 19,7% về lượng và giảm 25,3% về trị giá so với tháng 10-2023).

Tính chung 11 tháng năm 2023, lượng xăng, dầu nhập khẩu đạt gần 9,4 triệu tấn, trị giá 7,8 tỷ USD (tăng 18,3% về lượng và giảm 3,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022).

Theo Báo Tuổi Trẻ, 5 thị trường cung cấp xăng, dầu lớn nhất cho Việt Nam gồm: Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan. Trong đó, lượng xăng, dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt gần 3,7 triệu tấn, trị giá 3,04 tỷ USD (tăng 26,7% về lượng và giảm 2,09% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022), chiếm hơn 39% tổng giá trị nhập khẩu toàn ngành xăng, dầu trong 11 tháng qua.

Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp thông tin, giá xăng, dầu nhập khẩu trong tháng 11-2023 khoảng 850 USD/tấn (giảm 6% so với tháng 10-2023 và giảm 12% so với tháng 11-2022). Bình quân 11 tháng năm 2023, giá xăng, dầu nhập khẩu ở mức 833 USD/tấn (giảm 18% so với cùng kỳ năm 2022).