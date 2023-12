Đề xuất kéo dài giảm thuế môi trường với xăng, dầu đến hết năm 2024

(GLO)- Báo điện tử VnExpress dẫn số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 10-2023, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,2 tỷ USD (tăng 5,7% so với tháng 9-2023, nhưng giảm 0,9% so với tháng 10-2022). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 790 triệu USD (tăng 4% so với tháng 9-2023 và tăng 0,3% so với tháng 10-2022).