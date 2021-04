Tôi chạy bộ

(GLO)- Cách đây mấy hôm, tôi có tham gia Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng TP. Pleiku lần thứ 41. Thức dậy sớm hơn thường ngày, tôi hứng khởi xỏ đôi giày với tâm thế quyết tâm chinh phục quãng đường mà tôi biết là sẽ rất nhiều khó khăn.

Trước khi tham gia giải, tôi rơi vào tình trạng thừa cân, béo phì. Tôi đã tìm đủ các môn thể thao như: aerobic, bơi lội, yoga… để có thể cải thiện phần nào sức khỏe và vóc dáng. Tất cả đều đã thử nhưng có môn phù hợp, có môn còn dang dở vì không có thời gian. Tôi tự chọn lọc rồi thực hiện theo ý định, sự sắp xếp thời gian nhưng tuyệt nhiên tôi không chạy bộ. Bất chợt một ngày, bạn tôi rủ tham gia thử thách cùng bạn ấy chạy bộ 3 km từ nhà xuống Công viên Diên Hồng.

Tôi nhớ rất rõ hôm ấy là buổi sáng chủ nhật, khi đặt bước chân đầu tiên vào cổng Công viên và đặt mình vào vạch xuất phát trên hành trình chinh phục bản thân, trong tôi tự dưng bật lên câu hỏi của nhà văn Murakami Haruki: “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ?”. Và, tôi không thể tin là mình đã vượt qua được giới hạn của chính mình.

Liền những ngày sau đó, tôi thích thú đến nhường nào! Chưa kể đến việc hầu như tôi không còn thấy chán nản nữa, tựa như mình đã tiêu thụ đi hết thảy những năng lượng dư thừa và cân nặng được kiểm soát khá chặt chẽ. Tôi bỏ qua thú vui xem phim buổi tối, lên kế hoạch ăn vừa đủ để chạy cho nhẹ bụng. Trong khi chạy, có nhiều lần, tôi thấy mình đang ở thảo nguyên bát ngát, xung quanh là rất nhiều bạn đồng hành với sóng sánh cỏ non xanh mát tận chân trời.

Vận động viên tham gia tranh tài tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021. Ảnh: Hoàng Quốc Vĩnh

Như một hành động đẹp có sức lan tỏa, phong trào chạy bộ ở Phố núi ngày càng phát triển. Đặc biệt là cự ly chạy bộ đường dài, chạy bộ kết nối vì mục đích thiện nguyện, vì sức khỏe hay lớn lao hơn vì môi trường sống trong lành…

Mới đây, Phố núi Pleiku của tôi là điểm đến cho các vận động viên tham gia tranh tài tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021. Các vận động viên hòa mình và chung một hành động vì một tương lai xanh. Với họ, chạy bộ không chỉ là niềm đam mê mà còn là chuyến du lịch, trải nghiệm, cơ hội để khám phá văn hóa vùng miền.

Có người từng nói: Chạy bộ tốt cho những người làm công việc liên quan đến sáng tạo như: viết lách, hội họa, âm nhạc… Nếu bạn từng đọc cuốn sách “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ?” của Murakami Haruki thì sẽ có cảm giác như tôi, khi những suối nguồn tinh thần của ông được chắt chiu, nuôi dưỡng trên chính đường chạy của mình. Ông chạy theo tiếng nói của cơ thể, chạy mà không áp đặt phải thế này hay thế kia, đơn giản là tận hưởng từng bước chân, từng cơn gió, tâm trí của ông được mở ra, đón nhận mọi thứ, lắng nghe mọi thứ từ tất cả giác quan.

Khi nhắc đến công việc bàn giấy, công sở, gần như ai cũng có thể kể ra hàng loạt ảnh hưởng xấu do nghề nghiệp đem tới như: ít vận động, ngồi nhiều, từ đó dễ mắc các bệnh về cột sống, thị lực, hệ hô hấp... Ngoài những người làm việc theo giờ hành chính còn có những người làm nghề tự do cũng phải đối mặt với thói quen làm việc không tuân theo giờ giấc cố định, thức khuya, dậy muộn... Do đó, sức khỏe ngày càng suy giảm, kéo theo nhiều hệ lụy.

Để có được sức khỏe tốt thì việc luyện tập các môn thể thao, trong đó có chạy bộ là rất cần thiết. Một cơ thể khỏe mạnh mới là tiền đề, là động lực thúc đẩy cho sự nghiệp thành công, vững chắc.

PHÙ CÁT