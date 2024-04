Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.

Ông Ngô Đức Mạo-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa, Phó Trưởng ban tổ chức giải-cho biết: Đây là lần đầu tiên huyện Krông Pa tổ chức giải bán marathon. Tại giải lần này, các VĐV tranh tài ở 4 cự ly: 3 km, 5 km, 10 km và 21 km. Trong đó, cự ly 3 km dành cho người từ 8 tuổi trở lên; cự ly 5 km dành cho người từ 10 tuổi trở lên; cự ly 10 km dành cho người từ 12 tuổi trở lên và cự ly 21 km dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Đối với các VĐV dưới 18 tuổi đăng ký giải chạy phải có bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cùng tham gia. Kinh phí tổ chức giải từ nguồn xã hội hóa nên Ban tổ chức không thu phí với cự ly 3 km. Còn lại, ở cự ly 5 km có giá bán 220 ngàn đồng/vé; cự ly 10 km là 250 ngàn đồng/vé, cự ly 21 km là 300 ngàn đồng/vé. Mỗi vé bao gồm: Bib gắn chip, Timing, áo thi đấu, huy chương hoàn thành cự ly.

Theo ông Mạo, với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ trên địa bàn tỉnh, cùng với việc triển khai đăng ký khá dễ dàng qua cổng trực tuyến tại timve.365 hoặc liên hệ với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện nên số lượng VĐV đăng ký tham gia khá đông. Đến thời điểm này đã có gần 1.000 VĐV đăng ký. Cụ thể, hơn 400 VĐV đăng ký cự ly 3 km, gần 300 VĐV ở cự ly 5 km, gần 100 VĐV ở cự ly 10 km và trên 60 VĐV đăng ký cự ly 21 km. Đặc biệt, theo thống kê của Ban tổ chức, có nhiều VĐV ở các địa phương khác.

Tại giải năm nay, Ban tổ chức áp dụng cách tính giờ điện tử bằng chiptime gắn với từng VĐV. Điều này đảm bảo tính khách quan, chính xác, nhất là khi có số lượng VĐV tham dự lớn và chạy trên nhiều tuyến đường. Giải sẽ khai mạc lúc 14 giờ ngày 6-4 để các VĐV làm thủ tục và bắt đầu xuất phát lúc 4 giờ ngày 7-4 đối với cự ly 21 km, sau đó là các cự ly còn lại gồm: 4 giờ 30 phút đối với cự ly 10 km; 5 giờ với cự ly 5 km, 5 giờ 30 phút với cự ly 3 km. Đến với Giải bán Marathon Krông Pa 2024, VĐV sẽ khám phá các cung đường uốn lượn quanh chân đồi và chạy qua 2 cánh đồng rộng lớn của thị trấn Phú Cần và xã Ia Mláh.

Cự ly 3 km và 5 km dành cho VĐV không chuyên nên đã thu hút khoảng 700 VĐV đăng ký. Ông Kpă Ngun-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pa-cho hay: “Tôi đăng ký tham gia giải ở cự ly 5 km. Tham gia giải này, tôi muốn “truyền lửa” để các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, động viên quần chúng nhân dân, thanh-thiếu niên, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang... tham gia rèn luyện thân thể nhằm tăng cường sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc”.

Còn cự ly 21 km hứa hẹn là sự cạnh tranh gay cấn của hơn 60 VĐV chuyên nghiệp đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh. Qua danh sách đăng ký, đơn vị chủ nhà có 10 VĐV tham gia cự ly này. Trong đó nổi bật là VĐV Nguyễn Thị Duyên-Giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Chư Gu). Vận động viên Nguyễn Thị Duyên cho hay: Trước đây, chị thường tập luyện và thi đấu ở các cự ly 3 km hoặc 5 km. Từ năm 2023, chị bắt đầu tập luyện và thử sức với cự ly 21 km và đã giành được một số giải thưởng như: huy chương vàng tại Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 44-2024 TP. Pleiku; 2 giải nhất tại giải việt dã huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa năm 2023; giải nhì lứa tuổi trên 35 tại Giải Gia Lai City Trail 2023. “Những ngày này, tôi đang nỗ lực tập luyện và chuẩn bị tâm lý tốt nhất để cố gắng duy trì thành tích vừa lập được ở giải Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 44”-chị Duyên chia sẻ.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tiến Đãng-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, Trưởng ban tổ chức giải-cho biết: Chúng tôi đã phân công các thành viên Ban tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, tiến hành khảo sát, vẽ tuyến đường chạy, đặc biệt là bố trí 18 điểm dừng chân (khoảng 2 km sẽ có 1 điểm hỗ trợ các VĐV trong quá trình thi đấu như: tiếp nước, đồ ăn nhẹ) và trên các tuyến đường chạy sẽ bố trí một số điểm check-in, có người chụp ảnh giúp VĐV lưu lại hình ảnh khi tham gia giải. Huyện đã trưng tập khoảng 200 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, đội ngũ y tế, lực lượng Công an, dân quân… phục vụ giải. Để đảm bảo mỹ quan cho đường chạy, UBND huyện giao UBND các xã: Phú Cần, Ia Mláh và thị trấn Phú Túc chỉ đạo các thôn, buôn, tổ dân phố tổ chức ra quân dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường. Đồng thời, bố trí nơi ở miễn phí cho các đoàn ở xa, các VĐV khó khăn tại khu huấn luyện dân quân của Ban Chỉ huy Quân sự huyện với sức chứa 160 chỗ. Thống kê toàn bộ địa chỉ các quán ăn, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, thông tin các tuyến xe đến và đi từ Krông Pa… trên Fanpage Truyền hình Krông Pa, Krong Pa Half Marathon để phục vụ tốt nhất cho các VĐV cũng như du khách tham gia giải đấu. Huy động các nhà xe trên địa bàn để phục vụ các VĐV từ nơi nghỉ đến nơi thi đấu. Công an huyện đã xây dựng phương án, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, giao thông tại các tuyến đường có VĐV chạy.

“Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Giải bán Marathon Krông Pa 2024 đã hoàn tất. Đây là lần đầu tiên huyện tổ chức giải bán marathon nên hy vọng sẽ phục vụ tốt nhất cho các VĐV cùng du khách để góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đẹp, nét đẹp văn hóa và con người Krông Pa thân thiện, mến khách đến các bạn bè trong và ngoài tỉnh”-Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin thêm.