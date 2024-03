Sôi nổi phong trào võ thuật ở Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Kế thừa những tinh hoa của võ thuật cổ truyền từ phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, nhiều năm qua, các câu lạc bộ (CLB) võ thuật trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) hoạt động rất hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào võ thuật tại địa phương phát triển mạnh mẽ.

Nhờ chăm chỉ luyện võ từ năm 10 tuổi, đến nay, em Huỳnh Thị Mỹ Diễm (lớp 9A, Trường THCS Đề Thám, phường Tây Sơn) đã trở thành hướng dẫn viên tại CLB Võ cổ truyền Trần Cúc. Câu lạc bộ do thầy Trần Cúc-Giáo viên Giáo dục thể chất Trường THCS Đề Thám làm chủ nhiệm.

Hàng năm, CLB thu hút 60-70 học sinh nhà trường và thanh-thiếu niên tại phường theo học vào khung giờ từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, năm, bảy tại sân trường.

“Trước khi học võ, em là cô bé ốm yếu, nhút nhát. Thấy vậy, anh trai dẫn em đi học võ thuật. Được anh và thầy tận tình chỉ bảo, em tiến bộ rất nhanh, tiếp cận những kiến thức và thế võ độc đáo. Là võ sinh đang đeo đai xanh, em sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa để đạt kết quả cao trong các kỳ thi nâng đai, nâng cấp sắp tới”-Diễm vui vẻ kể.

Còn em Đặng Khánh Hưng (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Khuyến) thì chia sẻ: “Em học võ Vovinam từ năm 2016 đến nay. Trong thời gian học võ, các thầy dạy chúng em về đạo đức, tinh thần thượng võ, biết nhường nhịn, giúp đỡ người khác; sau đó mới học các kỹ thuật cơ bản. Luyện tập võ thường xuyên giúp em nâng cao sức khỏe, tinh thần thoải mái, giảm căng thẳng.

Thời điểm này dù phải tập trung ôn tập kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, song em vẫn cố gắng sắp xếp một buổi tập võ vào cuối tuần. Sau này đi học xa nhà, em vẫn tiếp tục tham gia luyện tập”.

Câu lạc bộ Vovinam-Việt Võ Đạo An Khê được thành lập vào năm 1993. Võ sư Đặng Xuân Khang-Chủ nhiệm CLB-thông tin: Hiện CLB có 3 võ sư, 3 huấn luyện viên cao cấp, 5 huấn luyện viên và 10 hướng dẫn viên.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho võ sinh, CLB mở 5 điểm tập tại Trường THCS Nguyễn Du (xã Xuân An), khu vực Hội trường 23-3 (cũ), 180 Ngô Văn Sở (phường An Phú), Trường THPT Quang Trung và trụ sở UBND xã Cư An (huyện Đak Pơ) với 150 võ sinh theo học. Bên cạnh truyền dạy võ thuật, hàng năm, CLB tổ chức 2 khóa thi thăng cấp sơ đẳng cho các võ sinh, môn sinh.

Trong 2 năm (2022-2023), CLB phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã tổ chức thành công Giải Vovinam cấp thị xã thu hút đông đảo võ sinh, môn sinh tham gia. Nhờ chịu khó luyện tập, các môn sinh đều đạt thành tích cao tại giải Vovinam cấp tỉnh, khu vực miền Trung mở rộng và giải toàn quốc.

“Năm 2023, môn sinh của CLB đạt 1 huy chương vàng, 5 huy chương đồng tại Giải Vô địch Vovinam toàn tỉnh; đạt 1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 10 huy chương đồng (khối THCS và các trường khối THPT) tại Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ XI; 1 huy chương vàng tại Giải Vovinam miền Trung lần thứ I-2023 do Cục Thể dục thể thao-Đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ chức”-Võ sư Khang chia sẻ.

Kế thừa truyền thống

Thị xã An Khê hiện có 7 CLB Võ cổ truyền, 1 CLB Vovinam, 1 CLB Taekwondo và 1 CLB Karatedo. Các CLB thu hút hơn 500 võ sinh tập luyện thường xuyên. Huấn luyện viên là các võ sư thuộc Chi hội Võ thuật cổ truyền An Khê-Tây Sơn Thượng đạo và một số vận động viên xuất sắc trưởng thành từ các giải đấu cấp tỉnh.

Chuẩn võ sư Cao Đăng Khoa-Phó Chi hội trưởng Chi hội Võ thuật cổ truyền An Khê-Tây Sơn Thượng đạo-cho hay: Năm 1993, cố võ sư Đoàn Thọ Sơn mở lớp chiêu sinh và trực tiếp giảng dạy cho 20 môn sinh. Ông Khoa là một trong những môn sinh năm đó được cố võ sư truyền dạy những tinh hoa quyền thuật võ cổ truyền.

Nhằm kế thừa và phát huy môn võ, năm 2009, ông thành lập CLB Võ cổ truyền Cao Đăng Khoa, thu hút 80-100 môn sinh theo học thường xuyên. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, CLB làm vệ tinh đào tạo vận động viên trẻ cho Trung tâm thể dục Thể thao Quốc phòng 3 (Quân khu 5), thường xuyên tham gia các giải Kickboxing trẻ của tỉnh, Giải Vô địch Cup Kickboxing toàn quốc và gặt hái nhiều thành công.

Ông Nguyễn Thanh Điệp-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin kiêm Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã An Khê: “Thời gian qua, Chi hội Võ thuật cổ truyền An Khê-Tây Sơn Thượng đạo và các CLB võ thuật đã chiêu sinh và tổ chức truyền dạy võ thuật cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao do các cấp, các ngành, đơn vị tổ chức. Các hoạt động này đã thúc đẩy phong trào võ thuật trên vùng đất Tây Sơn Thượng đạo”.

“Mới đây, CLB đạt 1 huy chương vàng và 3 huy chương đồng tại Giải Vô địch Cup Kickboxing toàn quốc năm 2023. Đây là động lực để CLB duy trì hoạt động, truyền dạy, phát huy tinh hoa võ thuật của cha ông”-Chuẩn võ sư Cao Đăng Khoa tự hào chia sẻ.

Còn theo Chuẩn võ sư Thái Văn Nhân-Chi hội trưởng Chi hội Võ thuật cổ truyền An Khê-Tây Sơn Thượng đạo: “Tuy không còn ở giai đoạn hoàng kim nhưng các thế hệ võ sư, võ sinh, CLB võ trên địa bàn thị xã vẫn tiếp tục duy trì, truyền bá tinh hoa võ thuật cổ truyền cho đội ngũ kế cận.

Các CLB vẫn đều đặn tổ chức các lớp dạy võ và mở rộng đối tượng, phổ biến đến các địa phương lân cận. Phong trào học võ ngày một sôi nổi là tín hiệu vui đối với phong trào thể dục thể thao quần chúng tại thị xã An Khê nói riêng, của tỉnh nói chung”.