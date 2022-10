Nhà vườn vùng Đông Gia Lai tất bật vụ hoa Tết

(GLO)- Thời điểm này, các nhà vườn thuộc khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đang tích cực chăm sóc, xử lý kỹ thuật để tạo ra những chậu hoa, cây cảnh đẹp nhằm đáp ứng nhu cầu hoa Tết Quý Mão 2023.





Hàng năm, chị Hoàng Thị Hiếu (tổ 6, thị trấn Kbang) chủ động nhập các giống hoa hồng về ươm trồng, chăm sóc để cây ra hoa đúng dịp Tết, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách. Năm nay, chị trồng hơn 100 chậu hồng kate, masora, pas de deux, carey... “Những giống hồng này có nhiều bông, màu sắc bắt mắt và được thị trường ưa chuộng. Ngoài ra, gia đình tôi còn trồng một số giống hồng cổ. Giá bán dao động từ 300 ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng/chậu. Hy vọng thị trường, giá cả ổn định để tiêu thụ hoa thuận lợi, dễ dàng hơn”-chị Hiếu cho biết.

Người trồng hoa tại thị xã An Khê đang hối hả chăm sóc, hoàn tất các công đoạn cho ra sản phẩm chất lượng, hứa hẹn vụ Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 bội thu. Ảnh: Ngọc Minh





Nhằm đáp ứng thị trường Tết năm nay, gia đình chị Phạm Thị Hồng Xuân (thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ) trồng hơn 200 chậu bông trang, 100 chậu hoa giấy và hơn 300 chậu hoa sống đời, vạn thọ, thược dược. Chị Xuân chia sẻ: “Trước đây, gia đình chủ yếu trồng hoa truyền thống. Khoảng 3 năm nay, tôi trồng bông giấy và bông trang bán vào dịp cuối năm. Ưu điểm của các loại hoa này là dễ trồng, dễ chăm sóc, ra hoa quanh năm, giá cả phải chăng. Bông trang giá bán 30-80 ngàn đồng/chậu; hoa giấy 60 ngàn đồng/chậu hoa đơn sắc, còn chậu hoa ghép nhiều màu 100-300 ngàn đồng/chậu”.



Kết thúc vụ hoa Tết năm 2022, gia đình bà Nguyễn Thị Bảy (tổ 1, phường An Tân, thị xã An Khê) thu lời hơn 100 triệu đồng. Năm nay, bà Bảy trồng 1 ngàn chậu cúc pha lê, nhiều hơn năm trước 300 chậu. Để dễ bán và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của từng gia đình, bà trồng 100 chậu cúc có đường kính 80 cm, 200 chậu 60 cm, 300 chậu 50 cm và 400 chậu 40 cm. “Năm nay, các loại vật tư, thuốc trừ sâu bệnh, tiền thuê nhân công đều tăng. Vì thế, dự kiến giá bán sẽ tăng 10-20 ngàn đồng/chậu cúc so với năm ngoái”-bà Bảy cho hay.



Nhiều nhà vườn trồng cây cảnh cũng đang hối hả cắt cành, tỉa lá, dưỡng cây. Ông Triệu Kim Phú-Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thị xã An Khê-cho biết: “Năm nay, Hội cung ứng thị trường Tết khoảng gần 10 ngàn cây cảnh như mai, lộc vừng, bằng lăng với đủ kích cỡ, dáng thế. Trong đó, nhiều nhất là gốc hoa giấy và ngũ sắc to đẹp, lâu năm. Chúng tôi đang chăm sóc tất cả cây trồng, mong muốn mang đến những tác phẩm độc đáo, bắt mắt trong dịp Tết đến xuân về”.



Còn gần 4 tháng nữa là đến Tết Quý Mão 2023. Hiện các nhà vườn đang tất bật chăm chút cho những chậu hoa, cây cảnh với hy vọng một vụ hoa thắng lợi. Theo ông Hồ Văn Sáu-Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng hoa phường Ngô Mây (thị xã An Khê): Từ đầu tháng 8, người trồng hoa đã chủ động xuống giống, ươm trồng vào chậu. Suốt mấy tháng ròng, bà con tập trung vun tưới, bón phân, phun thuốc phòng bệnh cho cây hoa. Cùng với đó, nhà vườn áp dụng kỹ thuật chong đèn để kích thích cây sinh trưởng, đạt độ cao và điều tiết ra hoa đúng dịp Tết.

Anh Nguyễn Hữu Nhơn-hội viên Hội Sinh vật cảnh thị xã An Khê-uốn cành tạo tán cho gốc mai cổ thụ. Ảnh: Ngọc Minh





“Từ nay tới cuối năm là giai đoạn quyết định chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Do đó, sau khoảng thời gian mưa kéo dài, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con gấp rút phun thuốc, nhổ cỏ, bón phân và cắm cọc để cây không bị ngã đổ. Với kinh nghiệm, sự sáng tạo của các nhà vườn, hứa hẹn một mùa hoa Tết với nhiều màu sắc, đa dạng chủng loại, mẫu mã phong phú, giá cả hợp lý để khách hàng lựa chọn”-ông Sáu thông tin.



Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Ngọc Loan-Phó Chủ tịch UBND xã Tân An (huyện Đak Pơ) cho biết: “Trên địa bàn có hơn 10 hộ trồng hoa, cây cảnh, trong đó có hơn 2 ngàn chậu cúc và khoảng 1 ngàn chậu hoa các loại. Xã đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn, làng tuyên truyền, vận động hộ trồng hoa thường xuyên kiểm tra, thăm nom vườn, tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây. Đồng thời, thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để có biện pháp che chắn, chăm sóc cây phù hợp; bón phân, phun thuốc đúng quy trình kỹ thuật giúp cây sinh trưởng tốt, giúp tăng giá trị sản phẩm, thêm thu nhập cho bà con”.



NGỌC MINH