Giống chanh dây Đài Nông 1 Đức Điền: Sạch bệnh, năng suất vượt trội

Đây là giống chanh dây được sản xuất theo công nghệ Đài Loan bảo đảm sạch bệnh, cho năng suất vượt trội, chất lượng bảo đảm để xuất khẩu.

Vừa là đại lý thu mua, vừa cung cấp giống chanh dây cho người dân, ông Nguyễn Văn Sỹ (thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) đủ kinh nghiệm để biết giống chanh tốt chính là yếu tố quyết định cho thành công.

Sau nhiều năm trồng nhiều loại giống chanh dây khác nhau nhưng năng suất, chất lượng quả không như mong muốn, cuối năm 2023, được chính những người mua giống của đại lý mách bảo, ông Sỹ quyết định chọn giống chanh dây Đài Nông 1 Đức Điền do Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Sesan Gia Lai (lô C27-C28 Cụm Công nghiệp Diên Phú, TP. Pleiku) cung ứng.

Gia đình ông Sỹ hiện có gần 4 ha chanh dây, trong đó, 2,8 ha đang thu hoạch lứa thứ 2, diện tích còn lại cũng chuẩn bị cho thu hoạch lứa đầu. Theo ước tính, sau khi thu hoạch hết các lứa, vườn chanh của ông thu được không dưới 200 tấn quả. Với giá bán hiện nay là 8-9 ngàn đồng/kg chanh xô, 32-48 ngàn đồng/kg loại đạt chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu, ông Sỹ khẳng định đây là vụ mùa bội thu.

Theo ông Sỹ, năm nay, thời tiết nắng nóng, nếu vẫn trồng giống chanh dây trước đây thì chắc chắn tỷ lệ đậu quả rất thấp. Còn với giống chanh dây Đài Nông 1 Đức Điền thì tỷ lệ đậu quả rất cao. Cùng với đó, giống chanh dây này khi trồng cũng đạt tỷ lệ sống cao, cây sinh trưởng khỏe, năng suất vượt trội, chất lượng quả cũng đạt yêu cầu xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Do vậy, ông cũng lựa chọn giống chanh dây này để trồng trong vụ sau.

Trong khi đó, ông Phan Xuân Phương-Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp-thương mại và dịch vụ Xuân An (thôn An Xuân 2, xã Xuân An, thị xã An Khê) cho biết: Ông trồng chanh dây từ hơn 6 năm nay, đã thử qua nhiều loại giống khác nhau nhưng chưa quyết định sử dụng ổn định loại giống nào.

Giữa năm 2023, ông phát hiện vườn của người quen trồng giống chanh dây Đài Nông 1 Đức Điền rất sai quả. Sau nhiều lần tham quan, theo dõi và có sự so sánh, đối chiếu với các giống khác, ông Phương quyết định chọn giống chanh dây Đài Nông 1 Đức Điền.

“Trong gần 40 thành viên của Hợp tác xã thì có đến 23 người trồng chanh dây. Để ưu tiên chọn loại cây giống cho năng suất, chất lượng cao, tôi cùng các thành viên của Hợp tác xã đến vườn tham quan, khảo nghiệm và đánh giá chất lượng vườn cây, từ đó quyết định lựa chọn sử dụng giống chanh dây phù hợp”-ông Phương cho hay.

Cùng với đó, ông Phương và các thành viên Hợp tác xã còn đến vườn ươm của Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Sesan Gia Lai để tham khảo chất lượng cây giống. Sau đó, ông và các thành viên thống nhất mua hơn 5.800 cây giống chanh dây Đài Nông 1 Đức Điền về trồng. Đến thời điểm này, 23 thành viên đã trồng 6 ha chanh dây giống Đài Nông 1 Đức Điền.

“Khi mới trồng, do gặp thời tiết nắng nóng, cây bị sốc nhiệt chết hoặc sinh trưởng kém. Tuy nhiên, Công ty đã hỗ trợ toàn bộ số cây giống bị hư hại cho người dân. Điều này không những giúp người dân an tâm về chất lượng cây giống mà còn tin tưởng với việc lựa chọn của mình”-ông Phương nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp-thương mại và dịch vụ Xuân An phấn khởi thông tin: Đến nay, các vườn chanh dây sử dụng giống Đài Nông 1 Đức Điền đều sai trĩu quả. Không những năng suất vượt trội mà giống chanh dây này còn cho quả to tròn, vỏ dày, mọng nước, màu đẹp đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang châu Âu, mang lại giá trị kinh tế cao.

Bản thân ông cũng lựa chọn giống chanh dây này để trồng 8 sào. Hiện vườn chanh đang trong giai đoạn ra quả, gần 1 tháng nữa mới đến thời điểm thu hoạch. Tuy nhiên, nhìn tỷ lệ đậu quả và hoa trên giàn, ông Phương tự tin rằng vườn của ông sẽ cho năng suất không thua kém bất kỳ vườn nào khác trong vùng.

Trao đổi với P.V, bà Võ Trần Bích Hạnh-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp SeSan Gia Lai-cho biết: Giống chanh dây Đài Nông 1 Đức Điền được sản xuất theo công nghệ Đài Loan với tiêu chuẩn đầu ra rất nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng. Việc cây giống đảm bảo các yếu tố về chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận sạch bệnh sẽ giúp người dân yên tâm lựa chọn để đưa vào sản xuất.

Chính vì ưu điểm vượt trội này, giống chanh dây Đài Nông 1 Đức Điền đã có mặt khắp các tỉnh Tây Nguyên như: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, miền Tây Nam Bộ, khu vực Tây Bắc và đặc biệt là ở các nước bạn Lào, Campuchia.

Giám đốc Công ty khẳng định: Giống chanh dây Đài Nông 1 Đức Điền đã có những thành công đáng ghi nhận trong việc đảm bảo về chất lượng kháng bệnh cao, tỷ lệ sống cao, phát triển đồng đều và cho quả nhiều, to, đều màu, vỏ cứng.

Mục tiêu của Công ty là giúp người dân tiếp cận được nguồn giống tốt, có nguồn gốc rõ ràng để sản xuất. Khi mua cây giống chanh dây Đài Nông 1 Đức Điền, bà con còn được đội ngũ nhân viên của Công ty tư vấn tận tình từ lúc trồng đến khi thu hoạch. Ngoài ra, Công ty cũng hỗ trợ thu mua chanh dây đạt yêu cầu xuất khẩu sang thị trường châu Âu và chanh múc với giá cao.

“Qua khảo sát của Công ty, hiện nhu cầu thị trường về dịch chanh dây xuất khẩu thị trường Trung Quốc rất lớn, nhất là chanh tím. Các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh việc thu mua dịch chanh dây này từ thị trường Việt Nam làm cho giá chanh dây từ cuối năm 2023 đến nay luôn duy trì ở mức cao”-bà Hạnh nhấn mạnh.