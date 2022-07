Hoàng Anh Gia Lai được chấp thuận đầu tư dự án chăn nuôi heo 108 ha

(GLO)- Năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã được chấp thuận kế hoạch đầu tư chuồng trại với mục tiêu 1 triệu con heo, dự kiến hoàn thành và cho vào hoạt động từ cuối năm 2022.

Theo thông tin từ HAGL, UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của HAGL đối với dự án phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững tại 6 xã của huyện Mang Yang (Đak Ta Ley, Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang, Đak Yă); 3 xã của huyện Đak Pơ (Phú An, Cư An, Yang Bắc); 1 xã Thành An của thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai).

Mục tiêu của dự án phát triển cây ăn quả là trồng cây ăn quả theo hướng bền vững theo tiêu chuẩn GlobalGAP nhằm phát triển trồng trọt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và hướng đến xuất khẩu ra thị trường quốc tế; xây dựng chuồng trại, chăn nuôi gia súc gia cầm.

Quy mô dự án gồm trồng các loại trái cây với diện tích 1.549,75 ha và xây dựng chuồng trại để chăn nuôi 24.000 con heo giống cùng 560.000 con heo thịt với diện tích 108 ha. Tổng đầu tư dự án vào khoảng 1.851,6 tỷ đồng; trong đó hơn 538 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có và vốn hỗ trợ từ HAGL là 1.131,4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Trong quý I và quý II-2022, dự án đã thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan điều chỉnh bổ sung mục tiêu chăn nuôi heo. Dự kiến sang quý III và quý IV-2022 sẽ tiến hành xây dựng một số chuồng trại và nhận heo giống. Mục tiêu đến quý IV-2022 sẽ hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quyết định chấp thuận chủ trương này có hiệu lực từ ngày 13-7-2022 và đã được cấp thành 3 bản.

HAGL với lợi thế từ nguồn thức ăn tự sản xuất với thành phần chính là chuối trong việc chăn nuôi heo đã nhanh chóng đóng góp phần lớn doanh thu, lợi nhuận cho Tập đoàn HAGL chỉ sau 1 năm thử nghiệm (từ quý III/2020).

Trong 6 tháng đầu năm nay, không bị tác động nhiều bởi giá thức ăn tăng cao, HAGL liên tục lãi đậm tại mảng chăn nuôi heo. Cụ thể, ngành chăn nuôi trong kỳ thu về 439 tỷ. 6 tháng đầu năm Công ty đã xuất ra thị trường hơn 82.000 con heo thịt và gần 110.000 tấn cây ăn trái, trong đó chuối xuất khẩu đạt hơn 81.000 tấn, chuối còn lại dùng làm thức ăn gia súc.

Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của HAGL. Ảnh: cafef.vn

Tính đến cuối tháng 5, HAGL cũng đã hoàn thiện 9 cụm chuồng trại để duy trì nuôi hơn 27.000 con heo nái sinh sản và 600.000 con heo thịt xuất chuồng mỗi năm. Với giá heo hiện nay, biên lợi nhuận của HAGL khá tốt với giá vốn khoảng 38.000 đồng/kg (so với chi phí sản xuất của các trang trại hộ gia đình là từ 55.000-60.000 đồng/kg, trong khi chi phí sản xuất của các trang trại thương mại khoảng 50.000 đồng/kg).

Theo ghi nhận, giá heo bắt đầu tăng trong quý II-2022 do các trường học, nhà máy, nhà hàng và du lịch mở cửa trở lại hoàn toàn. Giá heo hơi tăng mạnh 1 tháng trở lại đây và quân bình đạt 65.000 đồng/kg (tăng 15% so với đầu năm). Giới phân tích tiếp tục kỳ vọng giá heo hơi sẽ đạt từ 70.000 đồng/kg trong 6 tháng cuối năm 2022 (tăng 30% so với cùng kỳ do nền so sánh thấp trong 6 tháng cuối năm 2021).