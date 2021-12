Yến sào Ayun Pa "gắn sao" OCOP

(GLO)- Sau khi 2 sản phẩm yến sào đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh năm 2020, năm nay, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) có thêm 4 sản phẩm yến sào tham gia chương trình này. Việc đạt chứng nhận OCOP đã giúp sản phẩm yến sào Ayun Pa khẳng định thương hiệu trên thị trường.





Năm 2020, sản phẩm yến sào của cơ sở sản xuất yến sào An Lợi (phường Hòa Bình) đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Chị Nguyễn Thị Bích Phượng-chủ cơ sở sản xuất yến sào An Lợi-cho hay: Năm nay, cơ sở tiếp tục đưa thêm sản phẩm rượu yến sào An Lợi tham gia OCOP. Đây là sản phẩm được kết hợp từ yến sào tươi nguyên chất, mật ong rừng, thuốc Nam và rượu nếp gia truyền của dòng họ Bùi Ngọc tại thị xã Ayun Pa. Sản phẩm có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực, hỗ trợ tiêu hóa, bổ thận tráng dương, giải độc, săn chắc da… Sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng.

Sau 1 năm tham gia Chương trình OCOP, sản phẩm yến sào An Lợi đã có mặt tại nhiều siêu thị cũng như chuỗi cửa hàng trên cả nước. Ảnh: Vũ Chi



Chị Phượng cho hay: Sau 1 năm tham gia Chương trình OCOP, sản phẩm yến sào An Lợi đã có mặt tại nhiều siêu thị lớn cũng như chuỗi cửa hàng trên cả nước. Nhờ vậy, lượng sản phẩm bán ra thị trường tăng rất nhiều. “Chính từ những lợi ích mà Chương trình OCOP mang lại, năm nay, tôi đăng ký sản phẩm rượu yến sào tham gia chương trình với hy vọng khẳng định được chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp người tiêu dùng yên tâm lựa chọn, góp phần gia tăng doanh số bán hàng”-chị Phượng kỳ vọng.



Trong khi đó, năm 2021, cơ sở yến sào Hồ Gia Hưng (phường Hòa Bình) quyết định đăng ký thăng hạng cho sản phẩm của mình. Chủ cơ sở Hồ Văn Diện cho hay: Năm 2020, yến sào Hồ Gia Hưng là 1 trong 2 sản phẩm của thị xã Ayun Pa đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh. Điều này đã khẳng định thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Năm nay, tôi quyết định đăng ký thăng hạng cho sản phẩm nhằm khẳng định chất lượng vượt trội của yến sào Hồ Gia Hưng so với các sản phẩm khác, mang lại niềm tin vững chắc cho khách hàng.



Năm 2021, cơ sở yến sào Lan Toàn (phường Đoàn Kết) đăng ký tham gia chứng nhận OCOP. Đây được coi là bước đi quan trọng giúp cơ sở khẳng định thương hiệu yến sào lâu đời của mình trên thị trường. Bà Trần Thị Ngọc Lan-chủ cơ sở-cho hay: Hiện cơ sở có 9 nhà yến. Mỗi tháng, cơ sở thu khoảng 40 kg tổ yến, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng/người. Hy vọng với việc đạt chứng nhận OCOP, sản phẩm yến sào Lan Toàn càng khẳng định chất lượng, uy tín trên thị trường.

Sản phẩm yến sào Lan Toàn đăng ký chứng nhận OCOP năm 2021. Ảnh: Vũ Chi



Hiện nay, thị xã Ayun Pa có khoảng 148 nhà nuôi chim yến, tập trung nhiều nhất tại phường Đoàn Kết với 48 nhà. Năm nay, thị xã có 5 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đăng ký mới, 1 sản phẩm đăng ký thăng hạng và 1 sản phẩm thịt bò một nắng muối kiến vàng. Phòng Kinh tế thị xã đã mời chủ thể có sản phẩm tham gia hội nghị, hướng dẫn cách làm các hồ sơ, thủ tục đăng ký cũng như tạo điều kiện tối ưu để quảng bá sản phẩm.



Ông Nguyễn Thanh Quang-Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa-cho hay: Việc tham gia Chương trình OCOP sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Việc các sản phẩm yến sào tại địa phương đồng loạt tham gia Chương trình OCOP đã khẳng định thương hiệu yến sào Ayun Pa trên thị trường, tạo điều kiện phát triển bền vững trong tương lai.



VŨ CHI