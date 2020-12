Gia Lai: Khai mạc Phiên chợ nông sản an toàn lần thứ I-2020

(GLO)- Sáng 3-12, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Phiên chợ nông sản an toàn lần thứ I-2020 tại đường Anh Hùng Núp (TP. Pleiku). Đến dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh cùng đông đảo người dân.

Phiên chợ nông sản an toàn lần thứ I-2020 là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động lớn của Hội Nông dân tỉnh chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945-10/12/2020).

Tham gia phiên chợ có 40 gian hàng của 17 Hội Nông dân cấp huyện với các sản phẩm sạch, an toàn do hội viên, nông dân làm ra. Trong đó, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, đạt chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Cắt băng khai mạc phiên chợ. Ảnh: Ngọc Sang

Phát biểu khai mạc phiên chợ, ông Nguyễn Minh Trưởng-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-cho rằng, việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại rất có ý nghĩa trong kết nối thị trường, góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp vượt qua khó khăn.

Ngoài mục đích quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông-lâm-thủy sản của địa phương, của hội viên, nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã, các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, phiên chợ nông sản lần này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân và cả người tiêu dùng trong việc nhận biết và lựa chọn sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Phiên chợ là dịp để du khách và người dân mua sắm các sản phẩm đặc sản, đảm bảo chất lượng của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đây cũng là dịp để hội viên, nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã, chi hội, tổ hội nghề nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, cho ra những sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của từng địa phương.

Phiên nông sản lần thứ I-2020 diễn ra đến hết ngày 4-12-2020.

NGỌC SANG