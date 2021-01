Thâm nhập "thị trường" pháo nổ giữa Sài Gòn

PV Thanh Niên đã tiếp cận “thị trường” mua bán pháo nổ dịp tết ở khu vực Chợ Lớn (Q.5, TP.HCM) và cả “thị trường” trên mạng xã hội.

Nhật Anh xách bịch ni lông màu đen chứa dàn pháo 36 cho khách xem ẢNH: TRÁC RIN

Từ pháo lề đường đến… bỏ sỉ cho khách

Mới đây, Cơ quan điều tra Công an Q.5 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Thắng (27 tuổi, ở Q.8) để điều tra về hành vi mua bán pháo nổ trên địa bàn.

Theo hồ sơ của Công an Q.5, Thắng thường xuyên đặt mua pháo nổ các loại thông qua tài khoản Zalo tên “Trần Thị Ngọc Tiên”. Sau khi đặt mua qua mạng, sẽ có nam thanh niên chở pháo đến giao và thu tiền. Thắng cất giữ số pháo nổ tại nhà, khi có người mua hàng, Thắng nhờ xe ôm vận chuyển trực tiếp cho khách. Trong một “phi vụ” bán hàng chục ký pháo nổ cho khách tại giao lộ Dương Tử Giang - Phạm Hữu Chí (P.15, Q.5), Công an Q.5 phát hiện, bắt giữ Thắng.

Theo một cán bộ công an trực tiếp phá án (thuộc Đội cảnh sát kinh tế Công an Q.5), Thắng là nhân viên chở hàng cho một cửa hàng bán pháo tết trên đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5). Trong quá trình làm nghề, Thắng nhận thấy có nhiều khách có nhu cầu mua pháo nổ, nên nảy sinh ý định kinh doanh mặt hàng này. Sau đó, Thắng sắm đồ nghề để mở một “cửa hàng di động” bán pháo bên lề đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn gần chợ Kim Biên). Sau một thời gian buôn bán pháo giấy, pháo điện “kiêm” cả pháo nổ, Thắng biết nhiều khách có nhu cầu mua pháo nổ số lượng lớn, nên mò mẫm trên mạng, đặt mua hàng về bán kiếm lời.



Pháo nổ được rao bán trên mạng xã hội Facebook

Thị trường pháo nổ bên đường

Ghi nhận thực tế tại đường Hải Thượng Lãn Ông (P.13, Q.5), hàng chục “cửa hàng di động” trải dài hàng trăm mét bày bán pháo các loại. Tuy chỉ trưng bày các loại pháo được phép kinh doanh, nhưng nếu khách đề nghị mua pháo nổ, người bán sẽ “ok”, đi lấy hàng nếu chốt giá thành công.

Giao trách nhiệm cho địa phương

Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an cơ sở tham mưu chính quyền địa phương tổ chức in tài liệu tuyên truyền cho từng hộ dân, hộ kinh doanh, công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, bến xe, nhà ga, các điểm vui chơi công cộng… trên địa bàn ký cam kết không để xảy ra tình trạng sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ. Giao trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị, nếu buông lỏng chỉ đạo, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các vi phạm về pháo, để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trên địa bàn phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn và Ban Giám đốc Công an TP.

Ngày 28.1, chúng tôi đến một “cửa hàng di động” bán pháo trên đường Hải Thượng Lãn Ông và đặt thẳng vấn đề: “Có bán pháo dàn (tức pháo nổ - PV) để về quê đốt mừng năm mới không?”. Người phụ nữ (khoảng 30 tuổi) trả lời: “Cái đó là “cảm giác mạnh” rồi. Dàn 36 (tức 36 viên pháo nổ - PV) hay dàn 49 (tức 49 viên pháo nổ - PV) đều có, nhưng nói trước là giá cao lắm nha”. Sau đó, người này dặn tối ra lấy hàng, và lưu lại số điện thoại cho dễ liên lạc.

Khoảng 2 tiếng sau, người phụ nữ gọi điện, chốt dàn 36 giá 2,5 triệu đồng. “Tôi bán giùm cho người ta thôi chứ lợi lộc gì. Tại vì hàng Trung Quốc mới có giá trên dưới 1 triệu đồng, mà hàng này hết mất. Giờ còn hàng của Thái Lan, chất lượng cao nên giá 2,5 triệu đồng. Cái này không có coi thử được. Nếu “ok”, tôi lấy hàng đợi sẵn, anh tới đưa tiền rồi mang pháo đi”, người phụ nữ đon đả, rồi khẳng định “chỉ bán giùm”, chứ vốn liếng buôn bán pháo nổ rất nhiều, lại đứng trước nguy cơ bị công an bắt giữ…

Sau đó, PV tiếp tục ghé một “cửa hàng di động” bán pháo khác trên đường Hải Thượng Lãn Ông. Nam thanh niên tự xưng tên Nhật Anh (khoảng 30 tuổi) cho hay, pháo dàn 36 hoặc dàn 49 anh ta đều có đầy đủ. Giá pháo dàn 36 là 1,7 triệu đồng, nếu mua 2 dàn trở lên sẽ giảm còn 1,6 triệu đồng/dàn. “Coi thì mang về nhà coi chứ ở ngoài đường ai dám, công an họ bắt đó”, Nhật Anh nói rồi cho biết nếu “ok”, anh ta sẽ bỏ vào bịch ni lông màu đen để khách mang về.

Thấy khách “bật đèn xanh”, Nhật Anh tiến lại góc đường cách “cửa hàng di động” của mình khoảng 20 m, lục tìm trong chiếc xe đẩy (phía ngoài được che chắn bởi tấm bạt), rồi cầm túi ni lông màu đen lại giao cho khách. Sau khi được mở túi cho “mục sở thị” đúng là dàn pháo 36, chúng tôi viện lý do cá nhân để thoái thác “thương vụ” này. Đáng chú ý, Nhật Anh tư vấn cứ gửi pháo nổ bằng xe khách về quê mà không lo bị phát hiện. “Nhiêu đây chỉ khoảng 1 kg pháo nổ, lỡ bị bắt cũng bị phạt hành chính thôi. Trên 6 kg mới khởi tố hình sự, tôi rành lắm”, Nhật Anh tỏ ra am hiểu.



Nhật Anh tại vị trí cất giấu pháo nổ trên đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5, TP.HCM)

Hoạt động rầm rộ trên mạng

“Thị trường” trên mạng xã hội thì rầm rộ hơn nhiều. Chỉ cần gõ vài dòng trên mạng xã hội Facebook, nội dung tìm kiếm pháo nổ dịp tết, sẽ có hàng chục trang mạng hiện ra cho khách lựa chọn.

Trang “Pháo… 2021” quảng cáo: “Loa, loa, loa... Ai chưa có pháo chơi tết kết bạn Zalo với mình nhé, còn rất nhiều hàng cho mọi người ạ. Liên hệ qua Zalo số 08783308xx”. Trang “Pháo tết…” thì quảng cáo: “Tết cận kề rồi, làm một mâm pháo cho tưng bừng. Hoa 36 (tức dàn pháo 36 - PV) giá 600.000 đồng; hoa 49 giá 750.000 đồng. Pháo bi lớn, bi nhỏ, pháo trứng còn rất nhiều hàng…”.

Một tài khoản trên trang “Pháo tết…” khẳng định: “Cung cấp các loại pháo tết 2021 uy tín. Bảng giá cập nhật mới nhất: pháo hoa dàn 36 giá 500.000 đồng; pháo hoa dàn 49 giá 650.000 đồng; pháo hoa dàn 64 giá 800.000 đồng; pháo hoa dàn 100 giá 1,2 triệu đồng (đều bán ít nhất 2 dàn). Pháo banh 1 bịch gồm 100 quả giá 400.000 đồng; pháo trứng giá 20.000 đồng/quả. Không nhận đơn lẻ dưới 1 triệu đồng (tết không có thời gian, anh em thông cảm). Khuyến mãi 10 quả pháo trứng cho khách đặt trên 2 triệu đồng”.

Ngày 26.1, PV Thanh Niên gọi vào số 079674970x của trang “Pháo tết 2021…” để liên hệ mua pháo nổ. Đầu dây bên kia là một giọng nam, tự xưng tên Thanh đang ngụ Q.7 (TP.HCM), khẳng định bán hàng uy tín, không cần đặt cọc, chỉ giao pháo nổ ở khu vực TP.HCM. “Tôi ở tỉnh, tính mua pháo nổ về đốt đêm giao thừa, vậy chọn loại nào?”, PV đặt vấn đề. Thanh cho biết: “Nhiều loại lắm, bi nhỏ, bi lớn, pháo ông sư, nhưng đốt đêm giao thừa nên chọn pháo dàn cho hoành tráng. Còn mấy loại kia thì phá làng phá xóm cho vui thôi. Giá dàn 36 là 1,55 triệu đồng; dàn 49 giá 1,7 triệu đồng”.

Ngày 29.1, một cán bộ Công an Q.5 cho biết công an phường (gồm P.13 và P.14) đã yêu cầu những người kinh doanh pháo trên đường Hải Thượng Lãn Ông viết cam kết, không được buôn bán các loại pháo nổ. Tuy nhiên, một số người vẫn bán chui, nhưng chỉ với số lượng nhỏ lẻ. Công an Q.5 đã xử lý rốt ráo nhiều vụ. Nhưng đối tượng bán pháo nổ biết nếu bán nhỏ lẻ, công an phát hiện chỉ xử lý hành chính, nên vẫn lén lút bán cho khách.

Theo Trác Rin (TNO)