Chạy đua tìm 'thần dược' - Kỳ 4: Tocilizumab - tia hi vọng từ Napoli?

Ngày 30-3, Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) thông báo bắt đầu chương trình thử nghiệm lâm sàng thứ hai giai đoạn 2/3 về thuốc trị viêm khớp dạng thấp Kevzara (sarilumab) cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng ngoài nước Mỹ. Mục đích nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu quả của một liều Kevzara tiêm tĩnh mạch kết hợp với chăm sóc hỗ trợ thông thường (hỗ trợ hô hấp) so với dùng giả dược kết hợp với chăm sóc hỗ trợ thông thường. Chương trình thử nghiệm thứ nhất được tiến hành ở Mỹ vào đầu tháng 3-2020. Đây là chương trình thử nghiệm toàn cầu do Sanofi kết hợp với Công ty công nghệ sinh học Regeneron (Mỹ) triển khai tại Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Canada, Nga và Mỹ - các quốc gia đang bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng. Regeneron phụ trách thử nghiệm ở Mỹ còn Sanofi lo ở các nước còn lại. Thuốc ức chế miễn dịch Kevzara (sarilumab) do Sanofi hợp tác với Regeneron phát triển. Thuốc được bán ra thị trường năm 2017 để điều trị viêm khớp dạng thấp. Kevzara là kháng thể đơn dòng hoạt động bằng cách ức chế thụ thể interleukin 6 (IL-6) gây viêm như tocilizumab. IL-6 có thể giữ vai trò trong phản ứng viêm phổi của bệnh nhân nhiễm COVID-19 nghiêm trọng hoặc nguy kịch.