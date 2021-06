Việt Nam tổng hợp thành công thuốc kháng virus SARS-CoV-2

Việt Nam vừa thông báo tổng hợp thuốc Favipiravir trong phòng thí nghiệm dùng để kháng virus SARS-CoV-2.





Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa thông báo đã nghiên cứu thành công phương pháp mới trong việc tổng hợp thuốc Favipiravir trong phòng thí nghiệm dùng để kháng virus SARS-CoV-2.



Các nhà khoa học Viện Hóa học tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm- Ảnh: Viện Hóa học





Theo thông tin từ Viện này, hiện nay, đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới và xuất hiện một số biến thể mới như: Alpha, Delta, Delta plus. Biến thể virus này có khả năng lây lan nhanh và khó kiểm soát, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Việc nghiên cứu, cấp phép, sản xuất và tiêm chủng một số loại vắc-xin như: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson đã góp phần ngăn ngừa đại dịch Covid-19 hiệu quả. Tuy nhiên, do xuất hiện nhiều loại biến thể mới có khả năng kháng vắc-xin, nên thuốc chống virus là yếu tố bổ sung quan trọng cho các loại vắc-xin hiện có trong phòng, chống đại dịch Covid-19.



GS-TS Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng Viện Hóa học, cho biết được sự chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hóa học đã tiến hành nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị SARS-CoV-2. Sau một thời gian nghiên cứu, viện đã nghiên cứu thành công phương pháp mới trong việc tổng hợp thuốc Favipiravir trong phòng thí nghiệm.





Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại cơ sở y tế- Ảnh: Đặng Thanh



Theo thông báo từ Viện Hóa học, Favipiravir là thuốc có cơ chế hoạt động tương tự như Remdesivir nhưng được sử dụng ở đường uống và lần đầu tiên được sử dụng kháng virus SARS-CoV-2 ở Vũ Hán. Loại thuốc này là yếu tố bổ sung quan trọng cho các loại vắc-xin hiện có trong phòng, chống đại dịch Covid-19 và đã được sử dụng ở Ý, Nhật, Nga và một số nước khác. Hiện các nhà khoa học đang hoàn thiện và nâng quy mô quy trình tổng hợp thuốc này.

