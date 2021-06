Vắc xin Covid-19 'made in Vietnam' vào giai đoạn thử nghiệm nước rút

Dự kiến đến cuối tháng 9, thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ hoàn tất và tùy kết quả cũng như diễn biến dịch, vắc xin sẽ được xem xét cấp phép sử dụng khẩn cấp phòng chống dịch, tiêm rộng rãi tại Việt Nam.



COVID-19: Biến thể Delta lây nhiễm nhanh hơn 40% so với Alpha

Các tình nguyện viên đăng ký tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 “made in Vietnam” - Ảnh: Liên Châu





Từ hôm qua (6.6), Học viện Quân y (Cục Quân y, Bộ Quốc phòng) bắt đầu tuyển tình nguyện viên (TNV) tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (TNLS) giai đoạn 3 vắc xin Covid-19 “made in Vietnam” Nanocovax. Vắc xin này do Công ty Nanogen (TP.HCM) nghiên cứu phát triển.



Theo Bộ Y tế, ngay trong đầu tuần này, Bộ sẽ có quyết định cho phép triển khai tiêm vắc xin Nanocovax, sau khi Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia đã có các cuộc họp đánh giá khắt khe về kết quả TNLS giai đoạn 2, cũng như yêu cầu hoàn thiện hồ sơ TNLS giai đoạn 3.



Tiêm thử nghiệm 13.000 người



Trong giai đoạn 3, vắc xin Nanocovax sẽ thử nghiệm đa trung tâm tại các cơ sở trong nước với việc triển khai tiêm trên 13.000 TNV. Trong đó, tại miền Bắc có Học viện Quân y tham gia nghiên cứu TNLS, triển khai tại Học viện Quân y (Q.Hà Đông, Hà Nội) và tại tỉnh Hưng Yên; khu vực phía nam do Viện Pasteur TP.HCM thực hiện, dự kiến tiêm tại Long An và Tiền Giang. Trước mắt sẽ tiêm cho 1.000 TNV đã đăng ký, sau đó tiếp tục tuyển thêm đủ số lượng TNV để tiêm. Liều tối ưu được lựa chọn tiêm cho các TNV là 25 mcg.



Trước đó, trong TNLS giai đoạn 2 cả 3 nhóm liều 25 mcg, 50 mcg và 75 mcg đều sinh miễn dịch tương đương trên người được tiêm. Do các liều tiêm có hiệu quả tương đương nên Hội đồng đạo đức chọn liều thấp nhất để đảm bảo hiệu quả sinh miễn dịch và tiết kiệm nguyên liệu.



100% người tiêm đều sinh miễn dịch



Thử nghiệm giai đoạn 2 vắc xin Nanocovax đã hoàn thành từ tháng 4 vừa qua, nhưng việc theo dõi sức khỏe, đánh giá hiệu lực sẽ được kéo dài trong 12 tháng. Các xét nghiệm, đánh giá hiệu quả của vắc xin Nanocovax đến thời điểm này cho thấy sinh miễn dịch tốt và có hiệu quả với cả biến thể của vi rút SARS-CoV-2 tìm thấy lần đầu tại Anh và Nam Phi.



Giai đoạn 2 đã đánh giá hiệu quả, liều tiêm phù hợp, sau khi tiêm trên 554 TNV, trong đó có 108 người cao tuổi (từ 60 - 76 tuổi). Trong giai đoạn 2, các TNV được chia 4 nhóm, tiêm 3 mức liều 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg và nhóm tiêm giả dược. Kết quả đánh giá cho thấy, cả 3 mức liều đều đảm bảo an toàn, 100% người tiêm đều sinh miễn dịch ở các mức độ khác nhau. Trong đó, chỉ số kháng thể trung hòa vi rút (khả năng tiêu diệt vi rút SARS-CoV-2) sau 2 tuần tiêm mũi 2 ở nhóm liều 25 mcg cho kết quả cao nhất, với trên 90%.



Trong giai đoạn 3 này, cùng với tiêm thử nghiệm, đánh giá về sức khỏe, nồng độ kháng thể, tác dụng với biến thể của vi rút SARS-CoV-2 tìm thấy lần đầu tại Ấn Độ sẽ được nghiên cứu, đánh giá. Nếu thuận lợi, đến cuối tháng 9, thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ hoàn tất, khi đó, tùy thuộc kết quả TNLS và diễn biến dịch, vắc xin sẽ được xem xét cấp phép sử dụng khẩn cấp phòng chống dịch, tiêm rộng rãi tại Việt Nam. Tất cả các lô vắc xin trước khi tiêm thử nghiệm đều chịu sự giám sát, đánh giá chất lượng nghiêm ngặt của Bộ Y tế.



Vắc xin Nanocovax do Công ty Nanogen sản xuất dựa trên công nghệ tái tổ hợp protein của vi rút SARS-CoV-2. TNLS giai đoạn 1 vắc xin này đã bắt đầu từ ngày 17.12.2020 (đánh giá an toàn). Sau 4 - 5 tháng kể từ khi tiêm 2 mũi tiêm đầu tiên, nồng độ kháng thể hiện vẫn duy trì với mức cao.







Theo Liên Châu (TNO)