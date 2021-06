13.000 tình nguyện viên thử nghiệm vắc-xin Nano Covax đều sinh ra kháng thể

Báo cáo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Học viện Quân y cho biết đã có trên 13.000 tình nguyện viên thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vắc-xin Nano Covax phòng Covid-19 và kết quả đều đang sinh ra kháng thể.





Chiều 10-6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và làm việc tại Học viện Quân y.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan phòng thí nghiệm nghiên cứu, sản xuất vắc-xin thuộc Học viện Quân y - Ảnh: Thành Chung



Đại diện Học viện Quân y đã nghiên cứu, chế tạo thành công bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện chủng virus corona mới (SARS-CoV-2) bằng phương pháp realtime RT-PCR, được sử dụng tại hơn 100 cơ sở y tế trong cả nước và xuất khẩu sang 18 quốc gia trên thế giới. Tiếp tục nghiên cứu, chế tạo thành công bộ kít xét nghiệm Amphabio PCR với khả năng xét nghiệm nhanh, số lượng lớn cùng lúc, hiện đang được sử dụng hiệu quả tại tỉnh Bắc Giang.



Học viện Quân y đã được Bộ Y tế tin tưởng triển khai thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Nano Covax phòng Covid-19 từ tháng 12-2020 và hiện đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, triển khai trên 13.000 tình nguyện viên, đều đang sinh ra kháng thể.



Bên cạnh đó, Học viện đã điều động cán bộ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Quảng Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh và nước bạn Lào.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và làm việc tại Học viện Quân y - Ảnh: Thành Chung



Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực và những thành tựu mà Học viện Quân y đạt được trong suốt 72 năm xây dựng và trưởng thành đã nhận được những thành tựu cao quý nhất của đảng, nhà nước và quân đội. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Học viện Quân y là một trong những đơn vị tham gia chủ động, tích cực, hiệu quả.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ phòng chống hiệu quả dịch bệnh là trọng tâm trong việc thực hiện "nhiệm vụ kép", do đó vắc-xin là "vũ khí" quan trọng, là vấn đề chiến lược, quyết định để chấm dứt và chiến thắng bệnh tật.



"Đại hội XIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắc-xin Covid-19 cho cộng đồng. Vì vậy, Học viện Quân y phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương đẩy nhanh triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc-xin Nano Covax phòng Covid-19, phấn đấu có kết quả sớm để có vắc-xin phòng bệnh cho cộng đồng"- Chủ tịch Quốc hội giao nhiệm vụ.



Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Học viện Quân y cần nhận diện những thách thức như, hiện có nhiều cơ sở trong và ngoài nước tập trung nghiên cứu, sản xuất vắc-xin.



Ông Vương Đình Huệ phân tích nếu không có vắc-xin vượt trội được về chất lượng, giá thành và số lượng cung ứng, thì sẽ rơi vào bẫy cơ hội. Một số sản phẩm vắc-xin đã ra đời, đưa vào lưu hành ở các quốc gia, cùng với kiểm nghiệm ngặt nghèo của hệ thống y tế các nước, của WHO phê chuẩn. Tuy nhiên, có hiện nay có loại vắc-xin đã bộc lộ sự lạc hậu về tác dụng so với biến chủng mới; xuất hiện các kịch bản độc quyền sản xuất, áp đặt giá cả và số lượng, nhưng cũng xuất hiện cơ hội chuyển giao công nghệ theo hướng chia sẻ nhân đạo.



"Vì vậy, Học viện Quân y nghiên cứu, sản xuất vắc-xin thì cần phải có vượt trội thời gian kháng thể số ngày ngắn nhất thì càng tốt. Phải giảm thiểu tác dụng phụ thấp nhất, đặc biệt với người có bệnh nền và thể trạng yếu. Có khả năng đề kháng và thích ứng với các biến thể mới của virus"- Chủ tịch Quốc hội gợi ý.





Tại buổi làm việc, Học viện Quân y đã kiến nghị cho phép Học viện tổ chức triển khai dự án "Trung tâm nghiên cứu và phát triển vắc-xin phòng bệnh truyền nhiễm ở người" đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại công văn số 164 ngày 31-12-2020 của Văn phòng Chính phủ, dự kiến có một số chức năng, nhiệm vụ như, nghiên cứu các loại mầm bệnh, phát triển, sản xuất các loại sinh phẩm để phát hiện, chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt các bệnh dịch nguy hiểm, tối nguy hiểm, góp phần bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, nhất là trong các tình huống khẩn cấp và thảm họa.



Nghiên cứu các công nghệ nền tảng trong phát triển, chuyển giao công nghệ, sản xuất các loại vắc-xin phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tối nguy hiểm.



Đồng tình với đề xuất của Học viện Quân y, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi mở, Học viện cần có một chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và phê duyệt theo tình trạng khẩn cấp, để nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất vắc-xin bệnh truyền nhiễm ở người. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp và chỉ đạo Học viện Quân y triển khai đẩy nhanh dự án "Trung tâm nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm ở người" theo chủ trương của Chính phủ.



Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham quan phòng thí nghiệm nghiên cứu, sản xuất vắc-xin tại tòa nhà Trung tâm nghiên cứu y dược học quân sự, thuộc Học viện Quân y. Chủ tịch Quốc hội ân cần động viên lực lượng trực tiếp tham gia nghiên cứu, sản xuất và những người tình nguyện thử nghiệm vắc-xin phòng dịch Covid-19.

Theo Thế Dũng (NLĐO)