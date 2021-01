Dịch COVID-19: Các biến thể của virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên tại Anh đã xuất hiện tại hơn 70 quốc gia, trong khi biến thể từ Nam Phi đã lan ra hơn 30 nước.



Ảnh minh họa. (Nguồn: Standard)



Các biến thể của virus SARS-CoV-2 ngày càng lây lan rộng trên khắp thế giới. Theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể phát hiện đầu tiên tại Anh đã xuất hiện tại hơn 70 quốc gia, trong khi biến thể từ Nam Phi đã lan ra hơn 30 nước.



Theo WHO, biến thể phát hiện tại Anh, có khả năng lây lan nhanh hơn các biến thể hiện tại, đã lan ra thêm 10 quốc gia chỉ trong tuần qua. Trong khi biến thể từ Nam Phi, đã lan ra thêm 8 quốc gia trong cùng thời gian này.



Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy biến thể từ Nam Phi lây nhiễm chậm hơn đối với những người có kháng thể. Ngoài ra, một biến thể mới nhất phát hiện tại Brazil cũng đã lây lan ra 8 quốc gia trong vòng 2 tuần qua.



Nhằm ngăn biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan, hôm qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố các biện pháp kiểm soát đi lại mới. Theo đó, các du khách tới từ khoảng 30 nước có nguy cơ cao mắc COVID-19 sẽ phải cách ly trong 10 ngày tại các cơ sở do chính phủ chỉ định.

Theo TTXVN/Vietnam+