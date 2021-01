Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên chạm mốc 1 triệu ca mắc COVID-19.



Indonesia chính thức chạm ngưỡng 1 triệu ca mắc COVID-19 hôm 26.1. Ảnh: AFP



Ngày 26.1 Indonesia đã trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên chính thức chạm mốc 1 triệu ca mắc COVID-19, theo Reuters. Đây được coi là dấu mốc nghiệt ngã với quốc gia đông dân thứ 4 thế giới.



Dữ liệu chính thức cho thấy, tính đến ngày 26.1, Indonesia ghi nhận 1.012.350 ca COVID-19, với mức tăng trung bình hàng ngày trên 11.000 ca trong hơn 1 tuần qua. Nước này cũng ghi nhận tổng số ca tử vong do virus là 28.468.



Để kiểm soát tình trạng lây lan dịch COVID-19, chính phủ Indonesia đã thắt chặt các hạn chế đi lại vào đầu tháng 1 khi sức ép lên các bệnh viện ngày một gia tăng.



Ngày 13.1, Indonesia khởi động chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19, dành ưu tiên hàng đầu cho 1,5 triệu nhân viên y tế. Tính đến nay, gần 50.000 người đã được tiêm những liều vaccine COVID-19 Sinovac đầu tiên của Trung Quốc, tờ Indonesia Globe đưa tin.



Cũng theo tờ báo này, chính phủ Indonesia đặt mục tiêu tiêm chủng cho 181 triệu người, tương đương khoảng 70% dân số đất nước, với chi phí do ngân sách nhà nước tài trợ hoàn toàn. Thời hạn hoàn tất chương trình tiêm chủng ở Indonesia ban đầu được đặt ra là cuối năm 2021 nhưng sau đó được lùi lại tới tháng 3 năm sau do nguồn cung chậm hơn dự kiến.



Chính phủ Indonesia cũng đang xem xét phương án cho phép các doanh nghiệp sử dụng lao động tự bỏ chi phí để tiêm vaccine COVID-19 cho người lao động nhằm bao phủ vaccine rộng rãi hơn song song với việc tiêm chủng cho nhóm ưu tiên.



https://laodong.vn/the-gioi/quoc-gia-dong-nam-a-dau-tien-cham-moc-1-trieu-ca-mac-covid-19-874347.ldo

Theo Phương Linh (LĐO)