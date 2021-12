Giữ vững phương châm "tốt đời, đẹp đạo"

(GLO)- Năm 2021, thị trường mua sắm từ nông thôn đến thành thị khá trầm lắng vì đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành khiến cho không khí sinh hoạt của cộng đồng giáo dân cũng như mọi người không được náo nức, vui tươi như những năm trước đây.

Tuy nhiên, bước vào mùa Giáng sinh năm 2021 và đón năm mới 2022, thị trường mua sắm khắp nơi được kích hoạt với sự trang hoàng và quảng bá khá sôi nổi nhằm kích cầu mua sắm. Nhiều gia đình đã sơn sửa nhà cửa, trang trí hang đá, cây thông Noel và chuẩn bị quà tặng Giáng sinh cho bạn bè, đồng nghiệp, người thân; các nhà thờ Công giáo và Tin lành ở các giáo xứ thuộc giáo phận đều tu chỉnh, vệ sinh, trang hoàng khá đẹp mắt để đón mừng ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh. Như mọi năm, vào dịp này, mọi người dù trong hay ngoài bổn đạo, họ đều đổ xô mua sắm ăn mừng Giáng sinh và đón chào Tết Dương lịch, cùng thế giới hòa trong niềm vui chung. Một bộ phận gia đình tranh thủ những ngày nghỉ tham gia các tour du lịch ngắn ngày; đa phần giới trẻ tận dụng những ngày đẹp của cao nguyên trong dịp này tìm địa chỉ để check-in hay thực hiện các chuyến trekking. Dường như điều đó đã trở thành một nét văn hóa cộng đồng, không chỉ riêng cho cộng đồng người theo đạo.

Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng Đảng bộ và chính quyền địa phương hết sức quan tâm và tạo điều kiện cho các sinh hoạt tôn giáo, đặc biệt là vào dịp lễ Giáng sinh. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể đã dành thời gian đến thăm, tặng quà chúc mừng Giáng sinh các vị chức sắc, tu sĩ cùng đồng bào thuộc các cộng đồng Tin lành, Công giáo. Đến với các giáo phận trong dịp này, các đồng chí lãnh đạo địa phương luôn lắng nghe ý kiến phản ánh tình hình sinh hoạt, đời sống của giáo dân, đồng thời trao đổi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Với tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, các đồng chí lãnh đạo rất mong đồng bào tôn giáo tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết lương-giáo, giữa các dân tộc với nhau, đón Giáng sinh an lành, đúng quy định pháp luật; đồng thời, nâng cao ý thức góp phần cùng cộng đồng, địa phương phòng-chống dịch bệnh trên tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đưa tỉnh Gia Lai cùng cả nước phát triển bền vững, phồn vinh.

Gần cuối năm 2021, nhiều giáo phận đã tổ chức các chương trình hoạt động từ thiện “Hạt giống yêu thương” hướng đến mùa Giáng sinh để chia sẻ với đồng bào nghèo, vùng khó khăn, những gia đình hoạn nạn trong dịch bệnh, góp phần động viên kịp thời nhiều người gặp hoàn cảnh không may mắn. Đó là tấm lòng nhân ái đáng trân trọng của những con người có đức tin vì Thiên Chúa, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Vì một mùa Giáng sinh an lành và đón chào năm mới với nhiều ước nguyện và niềm tin thắng lợi mới, các điểm sinh hoạt tôn giáo, các nhà thờ thuộc giáo phận ở địa phương năm nay sẽ chú trọng đến phần “lễ”, hạn chế phần “hội” nhằm đảm bảo an toàn trong khi đại dịch còn đang diễn biến phức tạp. Nhiều quốc gia trên thế giới đang có biến chủng Omicron lây lan trong cộng đồng, đa phần các nhà thờ nơi đó đón mừng Giáng sinh được khuyến khích tổ chức bằng hình thức trực tuyến, hạn chế tối đa con chiên trực tiếp đến nhà thờ hành lễ nhằm phòng-chống dịch. Vì sức khỏe của cộng đồng, chúng ta vui mừng đón chào Giáng sinh trong tư thế luôn cảnh giác với dịch Covid-19, hạn chế tụ tập đông người, đảm bảo thực hiện “5K” và chấp hành tốt các quy định, khuyến cáo của địa phương.