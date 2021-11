An toàn cao nhất cho trẻ

Lại một tai nạn thương tâm xảy ra vào tối 31-10 tại một chung cư ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, một bé trai sống cùng mẹ ở tầng 15 đã rơi xuống đất, tử vong. Lúc xảy ra vụ việc, mẹ cháu đi vắng.



Hầu như năm nào ở một số đô thị lớn cũng xảy ra tình trạng trẻ rơi lầu thiệt mạng. Riêng ở Hà Nội, năm 2019 và năm 2020, mỗi năm đều xảy ra 2 vụ. Đầu năm 2021 có một bé gái bị rơi lầu, phải đưa đi cấp cứu…



Vào ngày 4-10, tại một quán cà phê ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định, người bố dắt theo con trai 4 tuổi đến để gặp bạn bè. Khi người bố đang mải trò chuyện, em bé đi ra hồ nước trong khuôn viên quán cà phê chơi. Khi người bố nhớ ra, đi tìm con thì cháu bé đã tử vong trong hồ nước.

Người dân tìm kiếm 1 bé trai bị đuối nước ở Nghệ An đầu năm 2021 - Ảnh: FACEBOOK



Còn tại TP HCM, một ông bố chăm con vừa hơn 1 tuổi, con ngã từ bậc thang với độ cao chỉ khoảng 1 mét, song không đỡ kịp, cháu bé sau đó tử vong vì chấn thương sọ não…



Lâu nay các phương tiện truyền thông đều nói rất nhiều, báo động rất nhiều về những nguy cơ điện giật, ngã cao, đuối nước với trẻ, song tình hình vẫn chưa cải thiện nhiều, vẫn xảy ra tai nạn khá thường xuyên.



Ở các chung cư, nhà cao tầng, quy chuẩn xây dựng bắt buộc phải bảo đảm an toàn về kết cấu, lan can, cầu thang…, song rất nhiều công trình đã không thực hiện nghiêm túc quy chuẩn này, ban-công, cửa sổ không được che chắn an toàn. Ngay một lan can đủ chiều cao quy định, trẻ vẫn có thể bắc ghế trèo lên hoặc đu lên, trong khi nhiều người lớn vô tâm đặt ghế, kệ sát cửa sổ. Nhà có trẻ nhỏ hoặc trẻ nhỏ con của khách đến nhà chơi, trẻ thường leo trèo, ngắm nhìn trong khi không có song sắt bảo hộ. Người lớn ham trò chuyện, không để ý, tai nạn thương tâm sẽ xảy ra.



Khi tiếp nhận căn hộ nhà cao tầng, hãy chú ý khu vực lan can, cửa sổ, lô gia. Nếu thấy không an tâm thì nên lắp đặt rào chắn hoặc các tấm lưới an toàn. Tuy nhiên, điều tốt nhất là hãy luôn chú ý đến trẻ khi trẻ có mặt trong khu vực có những nguy cơ như điện giật, ngã cao, đuối nước. Đừng xem nhẹ những cầu thang trong nhà khi trẻ mới biết bò, tập đi, kể cả khi đi vững thì vẫn chú ý sát bên cạnh trẻ và nhắc trẻ cẩn thận khi lên xuống cầu thang, vì trẻ hiếu động, dễ ngã nếu không chú ý.



Đưa trẻ ra siêu thị hãy luôn đi sát trẻ, thang cuốn vẫn tiềm tàng những mối nguy như dễ kẹt tay chân của trẻ nếu đi sát hoặc sơ ý, dễ té ngã... Những lúc về quê, đưa trẻ về vùng có ao hồ, sông nước, xin hãy chú ý chăm sóc trẻ, đừng để xảy ra tai nạn thương tâm.



Với người làm cha làm mẹ, nỗi đau sau tai nạn mất con thật khó nguôi ngoai, nỗi dằn vặt, ân hận theo suốt đời người. Cứ nghĩ giá như mình để ý hơn, cẩn trọng hơn, không rời mắt khỏi con, không để con ở nhà một mình.



Để tránh hậu quả đáng tiếc, cha mẹ và nhà trường dạy cho trẻ biết bơi cùng những kỹ năng phòng tránh tai nạn là rất cần thiết. Các nhà thầu xây dựng hãy chú ý tới an toàn cộng đồng là trên hết khi thi công, để không xảy ra những tai nạn do hạn chế của công trình. Và hơn hết, người lớn hãy luôn chú ý môi trường sống để bảo đảm an toàn cho trẻ.

Theo HOÀNG HOA (NLĐO)