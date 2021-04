Dừng tổ chức lễ hội vào thời điểm này là sáng suốt

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định không bắn pháo hoa, Quảng Ninh, Nghệ An đã thông báo dừng bắn pháo hoa dịp 30.4, nhiều địa phương khác cũng đưa ra quyết định dứt khoát dừng tổ chức các lễ hội để hạn chế tối đa khả năng bùng phát địch COVID-19.



Thanh Hóa dừng tổ chức lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn kết hợp khai mạc du lịch biển Hải Hòa và lễ hội du lịch biển Hải Tiến. Hai sự kiện này dự kiến tổ chức tối 30.4 và 1.5. Thanh Hóa cũng dừng bắn pháo hoa, sử dụng số tiền xã hội hóa này để phục vụ cho công tác phòng dịch. Quyết định này rất hợp lòng dân, an toàn cho quê hương, cho đất nước là niềm vui lớn nhất.



Ninh Bình hoãn lễ hội Tràng An dự kiến tổ chức vào 29.4. Hà Tĩnh rất quyết liệt, ra thông báo dừng các lễ hội, lễ khai trương, sự kiện tập trung đông người từ 12h ngày 27.4, những đơn vị không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm. Vào lúc này “nghìn cân treo sợi tóc”, không chỉ tuyên truyền vận động, mà phải xử lý theo các quy định của pháp luật. Chỉ có phạt thẳng tay các trường hợp vi phạm thì mới lập được trật tự, không để lơi lỏng.



Người dân có quyền đi chơi, tham quan du lịch trong những ngày nghỉ lễ, các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ vẫn diễn ra, đó là quyền của người dân và doanh nghiệp, khi chưa có lệnh giãn cách xã hội. Nhưng phải tuân thủ quy định phòng dịch, ai vi phạm thì bị xử phạt.



Đối với các cơ quan chính quyền, có thể chủ động dừng các chương trình lễ hội, sự kiện văn hóa nghệ thuật tập trung đông người để phòng dịch. Niềm vui ngày lễ thống nhất năm nay không phải là liên hoan múa hát, mà là chiến thắng được đợt tấn công mới của dịch COVID-19.



Chính quyền đi trước, làng nước theo sau, tùy lúc, tùy hoàn cảnh để lựa chọn cách ứng xử hợp lòng người. Chính quyền quyết định dừng lễ hội vừa hạn chế tập trung đông người, vừa “làm gương” cho người dân về ý thức phòng dịch. Người dân các địa phương nhìn thấy sự quyết tâm của chính quyền, chắc chắn sẽ chấp hành các quy định phòng dịch nghiêm túc.



Kêu gọi dân không tập trung đông người, nhưng chính quyền vẫn tổ chức các chương trình kỷ niệm, lễ hội văn hóa, ca nhạc nghệ thuật, thì dân nghe sao lọt tai?



Lúc này, lãnh đạo các địa phương hãy rời khỏi phòng họp hoặc sân khấu hội trường, có mặt ở những nơi nóng nhất, đến các nhà máy để kiểm tra từng chiếc khẩu trang của công nhân, xem xét từng quy trình phòng dịch ở bệnh viện, cách thức tổ chức đón khách có an toàn hay không ở các điểm du lịch, đó mới là lãnh đạo sáng suốt.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/dung-to-chuc-le-hoi-vao-thoi-diem-nay-la-sang-suot-903478.ldo



Theo Lê Thanh Phong (LĐO)