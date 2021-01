Phòng chống dịch - "Quân lệnh như sơn"

Mới đây nhất, sau khi Việt Nam ghi nhận một trường hợp người nhập cảnh từ Anh mắc biến thể mới của virus SARS-CoV- 2 lây lan nhanh hơn, dư luận lại tá hỏa trước việc một du học sinh từ Mỹ về nước có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Du học sinh này được phép rời khu cách ly tập trung ở Chương Mỹ, Hà Nội về nhà riêng ở TP Hạ Long, Quảng Ninh vào sáng 4-1, thì tối cùng ngày bị phát hiện nhiễm bệnh. Bức xúc hơn khi biết rằng, du học sinh này được cấp giấy rời khu cách ly tập trung khi chưa hề có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.



Sau sự việc nghiêm trọng này, Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ công tác một phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ - người ký quyết định cho phép du học sinh kia được rời khu cách ly tập trung về nhà.



Dù nguyên nhân của sự việc này là do vị phó giám đốc kia nhầm lẫn kết quả xét nghiệm, nhưng với lý do nào chăng nữa thì đây thực sự là biểu hiện của chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý khu cách ly và người bị cách ly, rất dễ dẫn tới hậu quả khôn lường.



Thực tế, trong hơn một tháng qua, nhiều địa phương và các lực lượng chức năng đã rất vất vả, căng thẳng để xử lý những hậu quả của việc thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch, quản lý các khu cách ly tập trung và người nhập cảnh. Bài học về việc một tiếp viên hàng không đang ở trong khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý (ở TPHCM) được về nhà trọ, tiếp xúc một số người làm lây lan dịch Covid-19 cho tới chuyện một thanh niên ở Vĩnh Long nhập cảnh trái phép, trốn cách ly vẫn đang nóng hổi tính thời sự. Tuy nhiên vẫn còn không ít người chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.



Hiện nay, dịch Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Do vậy, ngay những ngày đầu năm mới 2021, Thường trực Ban Bí thư đã có điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19; các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương... yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhất là thời điểm chúng ta sắp chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, UBND các tỉnh biên giới chỉ đạo tăng cường quản lý đường biên, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt tại các tuyến đường mòn, lối mở, đường biển. Đồng thời, tiếp tục quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, bảo đảm cách ly tập trung đủ 14 ngày và đủ thời gian theo dõi y tế sau cách ly tập trung theo quy định; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.



Hơn một năm qua, cuộc chiến cam go với dịch Covid-19 dù không có bom rơi, đạn nổ nhưng toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta luôn xác định phương châm “Chống dịch như chống giặc”. Điều này cho thấy rằng dịch Covid-19 thực sự là mối nguy hiểm khủng khiếp, đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân, cũng như gây ra tổn hại nặng nề về kinh tế - xã hội. Do đó việc phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này không chỉ đòi hỏi sự quyết liệt, đồng tâm, hợp lực của toàn dân mà còn đặt ra yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về phòng chống dịch và khuyến cáo của ngành y tế. Bởi lẽ trong cuộc chiến đầy gian nan, nguy hiểm này, chỉ một sai lầm, thậm chí là sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá rất đắt, không chỉ làm sự lây lan, bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng mà còn là sức khỏe tính mạng của người dân. Hơn nữa có thể làm ảnh hưởng tới thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển, ổn định kinh tế - xã hội.

Theo MINH KHANG (SGGPO)