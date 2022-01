Chư Păh chú trọng tuyên truyền pháp luật trong thanh niên

(GLO)- Huyện Đoàn Chư Păh (tỉnh Gia Lai) thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của ĐVTN của địa phương ngày càng được nâng cao.

Anh Trịnh Công Duy-quyền Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-cho biết: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ĐVTN. Vì vậy, Huyện Đoàn Chư Păh thường xuyên phối hợp với Phòng Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Công an huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật mà ĐVTN quan tâm như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Lâm nghiệp; tổ chức các phiên tòa giả định gắn liền với những sự việc dễ dẫn đến mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Để thu hút ĐVTN tham gia, Huyện Đoàn thường tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật tại nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà rông và lồng ghép thêm các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, chiếu phim, xây dựng các tiểu phẩm kịch, hát.

Huyện Đoàn Chư Păh phối hợp với các ban, ngành tổ chức phiên tòa giả định về phòng-chống bạo lực học đường tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: R’Ô HOK

Bên cạnh đó, Huyện Đoàn Chư Păh còn triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình như: tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự; khu dân cư không có thanh-thiếu niên mắc tệ nạn xã hội; xây dựng các đội hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tổ chức đăng ký tham gia phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy) và tích cực tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Đến nay, toàn huyện đã ra mắt 6 khu dân cư không có thanh-thiếu niên mắc các tệ nạn xã hội, 5 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, 100% thôn, làng đều có tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự. Ngoài ra, đối với những thanh niên mãn hạn án tù, Huyện Đoàn phối hợp giúp đỡ để họ tái hòa nhập cộng đồng và tạo điều kiện đăng ký học nghề. Trong năm 2021, 9 thanh niên mãn án tù trở về địa phương đã đăng ký học nghề hoặc làm công nhân tại các nông trường cao su trên địa bàn huyện. Ngoài ra, để chuẩn bị tốt cho các đợt giao quân, Huyện Đoàn phối hợp với cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển và lên đường nhập ngũ. Anh Nguyễn Tất Thành (SN 2003, trú tại tổ 2, thị trấn Ia Ly) chia sẻ: “Vào môi trường quân đội là ước mơ từ nhỏ của em. Khi được gia đình ủng hộ, chính quyền địa phương và các anh chị ĐVTN vận động, em càng có thêm động lực. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2022”.

Tại xã Nghĩa Hòa, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong ĐVTN cũng rất được chú trọng. Bí thư Đoàn xã Nguyễn Thị Phương Huệ cho biết: Toàn xã có 140 đoàn viên sinh hoạt tại 5 chi Đoàn thôn, làng. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, Đoàn xã thường xuyên mời lực lượng Công an trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN. “Bên cạnh việc xây dựng các mô hình tuyến đường thanh niên tự quản, làng thanh niên “2 không, 2 có”, trong tháng 10-2021, chúng tôi đã thành lập mô hình “Làng thanh niên không mắc tệ nạn xã hội” tại làng Kênh với 15 ĐVTN tham gia. Từ các mô hình này, ý thức chấp hành pháp luật của ĐVTN ngày càng chuyển biến rõ rệt, an ninh trật tự tại địa phương được ổn định”-chị Huệ thông tin.

Trao đổi với P.V, quyền Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh cho biết thêm: Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật trong ĐVTN. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục phối hợp tổ chức các phiên tòa giả định nhằm góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong ĐVTN, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.