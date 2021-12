Tuyên truyền pháp luật cho học sinh tại xã Pờ Tó

(GLO)- Công an xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh tại các trường học trên địa bàn xã.





Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: Đinh Tùng

Tại buổi tuyên truyền, Đại úy Lê Tuấn Anh-Phó Trưởng Công an xã đã thông báo khái quát về tình hình an ninh, trật tự, tình hình tai nạn giao thông trong thời gian gần đây liên quan đến lứa tuổi thanh-thiếu niên; đồng thời phổ biến giáo dục pháp luật về nạn tảo hôn, giáo dục học sinh kỹ năng tham gia giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như phòng-chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.



Dịp này, Phó Trưởng Công an xã Pờ Tó cũng đã trao tặng hơn 250 chiếc áo khoác cho học sinh nghèo và 20.000 chiếc khẩu trang y tế cho các trường học trong xã.



ĐINH TÙNG