Tuyên truyền pháp luật cho người dân tộc thiểu số tại xã Ia Dêr

(GLO)- Ngày 19-12, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm xã Ia Dêr phối hợp với Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân tộc thiểu số tại các làng Jut 2, Klăh 2, Blang 1 và Ia Tông.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Công an đã thông báo khái quát tình hình an ninh, trật tự, tai nạn giao thông trong thời gian gần đây; đồng thời phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con về các nội dung: phòng-ngừa tội phạm trộm cắp tài sản; nhận diện tác hại, phòng-chống ma túy, tín dụng đen; phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lồng ghép tặng mũ bảo hiểm cho người dân. Ảnh: Lê Ánh

Dịp này, lãnh đạo xã và cán bộ, chiến sĩ công an cũng lắng nghe, giải đáp những ý kiến đóng góp của người dân về an ninh, trật tự trong thôn, làng. Đặc biệt, dựa trên kinh nghiệm nghiệp vụ và văn bản quy định của pháp luật, các chiến sĩ công an đã giải thích cụ thể, chi tiết về tính chất, mức độ xử phạt của các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Công an đã trao tặng nhiều mũ bảo hiểm và yêu cầu thanh-thiếu niên các làng ký bản cam kết đảm bảo an ninh, trật tự.

Cùng ngày, cán bộ Công an trực tiếp đến nhà dân phát tờ rơi, cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của một số loại tội phạm nhằm nêu cao cảnh giác cho người dân.