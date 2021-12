Tuyên truyền pháp luật cho hội viên phụ nữ và cán bộ Mặt trận cơ sở ở Đak Pơ và Ia Grai

(GLO)- Sáng 15-12, Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Hội LHPN huyện Đak Pơ tổ chức tuyên truyền pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ xã Yang Bắc.

Tại buổi tuyên truyền, các chị em được cán bộ Ban An toàn giao thông tỉnh truyền đạt các chuyên đề nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Nghị định 100/NĐ-Ttg ngày 1-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy định mới ban hành; phát huy vai trò của các cấp hội trong công tác đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Do tình hình dịch Covid-19, buổi truyền thông được tổ chức tại 2 địa điểm gồm hội trường UBND xã Yang bắc và nhà rông làng Kleo Ktu.

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Đak Pơ đã ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” tại làng Kleo Ktu với 30 thành viên.

Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: Lan Anh

* Sáng 16-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thành viên Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Ia Grai.

Theo đó, trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được các báo cáo viên trao đổi các chuyên đề về Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 149/KH-MTTQ-BTT, ngày 16-7-2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3-10-2017 và Quy định 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI; một số nội dung trọng tâm Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016; Bộ luật Lao động năm 2012; Luật phòng-chống tham nhũng; Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư; tuyên truyền thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 06/NQ-MTTW-ĐCT ngày 3-7-2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế-xã hội và tiếp tục phòng-chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật cho thành viên Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở. Góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác Thanh tra, giám sát và hòa giải ở cơ sở.