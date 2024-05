Khánh kiệt vì con bị bệnh tim bẩm sinh

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.

(GLO)- Sáng 2-4, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Krông Pa tổ chức chương trình “Vươn cao Việt Nam”, tặng quà học sinh mầm non trên địa bàn huyện.