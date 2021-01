Công an thị xã Ayun Pa gắn tuyên truyền pháp luật với hoạt động từ thiện

(GLO)- Thời gian qua, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với vận động hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Hành động thiện nguyện của đơn vị đã để lại hình ảnh đẹp trong quần chúng nhân dân.

Chương trình “Mảnh áo phong trào”

Do thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với người dân nên cán bộ, chiến sĩ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an thị xã Ayun Pa) chứng kiến nhiều trẻ em đến trường với những chiếc áo sờn, rách. Hình ảnh đó đã chạm đến lòng yêu thương, mong muốn được chia sẻ của những cán bộ xây dựng phong trào.

Tháng 9-2020, Đội quyết tâm kêu gọi bạn bè, người thân quyên góp quần, áo, giày dép đã qua sử dụng rồi giặt ủi để tặng các em nhỏ. Nhận thấy số quần áo mà cán bộ, chiến sĩ quyên góp còn quá ít so với nhu cầu, tập thể đơn vị đã thống nhất xây dựng chương trình “Mảnh áo phong trào” nhằm huy động cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã chung tay, kêu gọi người thân, bạn bè ủng hộ.

Năm 2020, Công an thị xã Ayun Pa đã tổ chức 15 buổi tuyên truyền pháp luật tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút gần 5.000 lượt người tham gia. Qua đó, người dân đã cung cấp hàng trăm tin báo liên quan đến an ninh trật tự, giúp Công an thị xã kịp thời đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. Qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, quần chúng nhân dân đã giao nộp hơn 50 khẩu súng tự chế, vật liệu nổ.

Thiếu tá Lê Công Trình-Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc-cho biết: “Đội đã lập địa chỉ Facebook để kêu gọi mọi người ủng hộ. Ban đầu chỉ có hơn 20 người tham gia, đến nay đã có hơn 300 người nhiệt tình ủng hộ chương trình. Trong đó, có nhiều người ủng hộ mỗi lần từ 200 đến 300 bộ quần áo. Đối với quần áo đã qua sử dụng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tranh thủ ngày thứ bảy, chủ nhật phân loại, giặt ủi để tặng cho bà con. Cả đơn vị thấy vui khi những hình ảnh trao quà được đăng tải lên địa chỉ Facebook có hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, kèm theo lời động viên. Chúng tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn và quyết tâm hơn nữa trong công tác”.

Thượng úy Ngô La Bảo chia sẻ: Đội quyết tâm duy trì chương trình nhằm chia sẻ với những khó khăn của bà con tại các buôn, làng và gắn kết hơn nữa tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã với người dân trên địa bàn.

Công an thị xã Ayun Pa tổ chức tuyên truyền pháp luật tại buôn Chư Băh A, xã Chư Băh. Ảnh: Hữu Trường

Lồng ghép tuyên truyền pháp luật

Để làm tốt công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật gắn với chương trình “Mảnh áo phong trào” đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Điển hình, tối 7-1-2021, Công an thị xã tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại buôn Chư Băh A (xã Chư Băh) thu hút gần 400 người dân tham gia. Tại buổi phát động, các đội nghiệp vụ của Công an thị xã đã tuyên truyền, vận động bà con nêu cao tinh thần cảnh giác tội phạm, cùng tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Trong buổi tuyên truyền, đơn vị đã trao hơn 500 bộ quần áo đến tay bà con.

Anh Nay Lý (buôn Chư Băh A, xã Chư Băh) xúc động chia sẻ: “Bà con trong buôn phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong thời tiết lạnh như thế này, mọi người nhận được áo ấm cảm thấy rất vui. Cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã đã quan tâm đến bà con trong buôn”.

Thượng tá Mai Hoàng Anh-Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa-cho biết: “Từ đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an thị xã đã tổ chức 7 buổi phát động quần chúng tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, thông qua chương trình “Mảnh áo phong trào”, đơn vị đã trao hơn 3.000 bộ quần áo cùng các vật dụng khác cho bà con”.

HỮU TRƯỜNG