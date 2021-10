Thiếu tá Lã Thanh Bắc trợ lý tuyên huấn tận tụy

(GLO)- Với cương vị là Trợ lý tuyên huấn Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), Thiếu tá Lã Thanh Bắc luôn nhạy bén và tích cực tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị trong công việc chuyên môn. Đặc biệt, bằng nhiều giải pháp thiết thực, anh đã góp phần đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị.





Thiếu tá Lã Thanh Bắc sinh năm 1973 tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 11 tuổi, anh vào Gia Lai ở cùng với anh trai tại thị trấn Chư Prông. Năm 1994, anh Bắc tình nguyện lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 8 (nay là Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ CHQS tỉnh). Cũng từ đây, anh tích cực phấn đấu, rèn luyện và trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Năm 2001, anh nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 38 (Sư đoàn Bộ binh 2) sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng trung đội trưởng ở Đà Nẵng. Đến năm 2006 , anh chuyển về công tác tại Ban CHQS thị xã An Khê làm Trợ lý tuyên huấn cho đến nay. “Lúc mới nhận nhiệm vụ, tôi thấy rất bỡ ngỡ. Tiếp cận nhiều lĩnh vực mới khiến tôi gần như phải học hỏi, nghiên cứu lại từ đầu, kể cả việc tập đánh máy vi tính”-anh Bắc chia sẻ.

Tại hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020, Thiếu tá Lã Thanh Bắc (thứ 8 từ phải sang) xuất sắc xếp vị trí thứ 2 trong lực lượng vũ trang toàn tỉnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp



Và rồi, bằng quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng, anh từng bước vượt khó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, anh tham mưu kịp thời, hiệu quả giúp Đảng ủy, Ban CHQS thị xã về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, cổ động; thi đua-khen thưởng và công tác quần chúng. Đặc biệt, là cơ quan thường trực giúp Đảng ủy Quân sự thị xã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, trong 5 năm (2016-2021), anh Bắc đã tham mưu xây dựng nhiều kế hoạch, hướng dẫn triển khai cho các chi bộ trực thuộc về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” sát với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của lực lượng vũ trang ở địa phương. Đưa việc học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường xuyên hàng tháng và hàng năm; đồng thời, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và quần chúng viết bản đăng ký phấn đấu học tập, làm theo Bác phù hợp chức trách, công việc của từng người và cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó, tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công buổi tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang thị xã.



“Trong 5 năm qua, có 163 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan tham gia học tập các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn; kết quả kiểm tra nhận thức đạt 100% khá, giỏi. 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan và các đơn vị lực lượng vũ trang thị xã tham gia cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động. Tất cả đều thực hiện nghiêm túc nội dung học tập “Mỗi ngày học tập một lời Bác Hồ dạy” do Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động. Qua đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thị xã về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...”-Thiếu tá Bắc thông tin.



Đáng chú ý, Trợ lý tuyên huấn Lã Thanh Bắc còn có nhiều sáng kiến hay, thiết thực nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW trong lực lượng vũ trang địa phương. Điển hình như các giải pháp: “Đổi mới phương pháp tham mưu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2017), “Nâng cao chất lượng công tác thi đua-khen thưởng” (năm 2018), “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng vũ trang thị xã An Khê” (năm 2019), “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong lực lượng vũ trang thị xã” (năm 2020).

Thiếu tá Lã Thanh Bắc luôn tích cực tham mưu cho Đảng ủy và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê trong công việc chuyên môn. Ảnh: Mộc Trà



Mấy tháng qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thiếu tá Lã Thanh Bắc thường xuyên túc trực tại các khu cách ly tập trung và chốt kiểm soát phòng-chống dịch trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến cho công dân về chủ trương, quy định, chính sách, chế độ... của Nhà nước trong phòng-chống dịch. Không quản ngại mưa gió vất vả hay dịch bệnh hiểm nguy, ngày qua ngày, anh đều nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Trao đổi cùng chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thanh Nam-Chính trị viên Ban CHQS thị xã An Khê-nhận xét: “Thiếu tá Lã Thanh Bắc có lối sống hòa đồng và luôn gương mẫu đi đầu trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội. Đồng chí luôn chủ động trong công việc và có trách nhiệm cao; tham mưu đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả giúp Đảng ủy, Ban CHQS thị xã về các lĩnh vực công tác được giao. Liên tục 5 năm liền (2016-2020), đồng chí là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4 năm liền (2017-2020) đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và được đơn vị lựa chọn là điển hình tiên tiến của lực lượng vũ trang thị xã. Năm 2020, đồng chí dự thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, kết quả đạt loại giỏi, đứng thứ nhì trong lực lượng vũ trang tỉnh”.



MỘC TRÀ