Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê: Tình nguyện vì cộng đồng

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích và tình nguyện, Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê được thành lập vào giữa năm 2017. Hiện nay, CLB có 26 thành viên là các y-bác sĩ, dược sĩ công tác tại Trung tâm Y tế thị xã.

Anh Vũ Việt Cường-Phó Bí thư Thị Đoàn An Khê, Chủ nhiệm CLB-cho hay: Câu lạc bộ là nơi giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau phát huy sức trẻ vì sức khỏe cộng đồng. Các hoạt động của CLB góp phần thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”.

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê khám bệnh cho người dân làng Pơ Nang (xã Tú An). Ảnh: Ngọc Minh

Bám sát các chiến dịch tình nguyện do Đoàn cấp trên phát động, hàng năm, CLB hướng hoạt động đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, từ khi thành lập đến nay, CLB đã tổ chức được 7 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người và tặng hàng trăm suất quà cho bà con ở các làng dân tộc thiểu số của thị xã An Khê và huyện Kbang.

Ông Đinh Văn Thuyết-Trưởng thôn Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê) cho biết: Hàng năm, CLB Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, lồng ghép tư vấn sức khỏe, hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe bản thân, bảo vệ môi trường khu dân cư. Trong quá trình thăm khám, thành viên CLB đã kịp thời phát hiện một số bệnh như đau mắt, huyết áp ở người lớn, suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ... Tùy vào từng bệnh mà bác sĩ tư vấn, làm giấy giới thiệu để người dân đến Trung tâm Y tế thị xã chữa trị.

“Từ đó, mỗi khi đau ốm, bà con không còn cúng bái như trước nữa mà tìm đến các cơ sở y tế để được chữa trị. Người dân thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh môi trường sống nên hạn chế lây nhiễm dịch bệnh”-ông Thuyết chia sẻ.

Không chỉ nêu cao y đức trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, CLB còn đẩy mạnh hoạt động thăm khám tiền hôn nhân cho các bạn trẻ; tham gia tư vấn, theo dõi sức khỏe cho người dân trong các đợt hiến máu tình nguyện. Hầu hết thành viên CLB đều có tên trong ngân hàng máu sống, sẵn sàng hiến máu cứu người.

Anh Nguyễn Thanh Hà-cán bộ Khoa Kiểm soát bệnh tật (Trung tâm Y tế thị xã An Khê) chia sẻ: “Tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Vì vậy, ngoài là thành viên của ngân hàng máu sống, tôi còn tham gia hiến máu khi Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã phát động”.

Còn chị Trương Thị Ái-cán bộ Phòng Kế hoạch nghiệp vụ (Trung tâm Y tế thị xã An Khê) thì bộc bạch: “Những năm qua, mỗi lần đến thăm khám, cấp phát thuốc ở các làng dân tộc thiểu số, thấy bà con có ý thức hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân, tôi cũng thấy mừng. Đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục hoạt động, cống hiến sức trẻ vì sức khỏe cộng đồng”.

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê tuyên truyền, vận động người dân chung tay phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Minh

Nhằm chung tay phòng-chống dịch Covid-19, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức truyền thông, phát tờ rơi, dán áp phích. Các thành viên còn tự tay làm gần 300 tấm chắn giọt bắn tặng lực lượng phòng-chống dịch tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Bên cạnh đó, các thành viên CLB đều là nhân tố tích cực tham gia công tác phòng-chống dịch tại các chốt, khu cách ly tập trung của thị xã…

“Thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã cũng như Ban Chủ nhiệm CLB tiếp tục vận động, kết nối với Mạnh Thường Quân để làm tốt hơn công tác thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, CLB xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động tặng quà, thăm khám, cấp phát thuốc, trong đó ưu tiên về các làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cấp phát thuốc kết hợp với truyền thông để nâng cao ý thức người dân trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng”-Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê thông tin.