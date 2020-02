Khởi sắc Xuân An

(GLO)- Về xã Xuân An (thị xã An Khê) hôm nay, ai cũng dễ dàng cảm nhận được những đổi thay từ cảnh quan nông thôn đến cuộc sống người dân.

Người dân xã Xuân An nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện. Ảnh: T.H

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Xuân An đã được đầu tư trên 31,1 tỷ đồng từ ngân sách cùng sự đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân địa phương để cán đích nông thôn mới (NTM) vào đầu năm 2018. Dọc theo một số tuyến đường chính của xã, điều dễ nhận thấy là các công trình như điện, đường, trường, trạm, điểm sinh hoạt văn hóa thôn, đài truyền thanh xã... đều được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Có 3,64 km đường xã, liên xã; 2,68 km đường trục thôn; 0,95 km đường ngõ xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Bên cạnh đó, 98% số hộ sử dụng điện thường xuyên; 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia; 4/4 thôn có nhà văn hóa; 100% thôn đạt chuẩn văn hóa; trên 85% người dân tham gia bảo hiểm y tế... Công tác chăm lo cho gia đình chính sách được Đảng bộ và chính quyền xã đặc biệt quan tâm, mức sống các hộ chính sách cơ bản ổn định. Ông Nguyễn Thanh Cung-Trưởng thôn An Xuân 3-cho biết: “Từ khi Đảng, Nhà nước có chủ trương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, thôn An Xuân 3 đã có nhiều bước phát triển đáng kể. Các tuyến đường đã được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế”.

Cùng với chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, xã Xuân An đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; định hướng quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển hợp tác xã; vận động người dân liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm. Năm 2019, giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ của xã đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; sản lượng lương thực đạt 327 tấn/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,8%; an ninh-quốc phòng được giữ vững. Ông Nguyễn Văn Tèo-người dân xã Xuân An-chia sẻ: “Xuân An hôm nay đang trên đà phát triển. Hệ thống điện-đường-trường-trạm được quy hoạch và xây dựng bài bản. Người dân đã tiếp cận các mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi cá lồng bè, trồng rau và những loại cây ngắn ngày... giúp nâng cao thu nhập”.

Trong 9 năm triển khai xây dựng NTM, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng tình, ủng hộ của mỗi người dân, đảm bảo mỗi tiêu chí, mỗi công trình phải được “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Hiện nay, xã Xuân An tập trung rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Ông Nguyễn Ngọc Lai-Phó Chủ tịch UBND xã-thông tin: “Trong thời gian đến, địa phương sẽ vận động nhân dân tiếp tục giữ vững 19 tiêu chí trong xây dựng NTM và tiến hành nâng cao chất lượng một số tiêu chí. Đặc biệt, xã chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng và củng cố hoạt động của hợp tác xã nhằm đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân”.