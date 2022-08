Chư Pưh: Huy động sức mạnh toàn dân trong bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được cấp ủy, chính quyền huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Hàng năm, Công an huyện luôn chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại tất cả các thôn, làng, cụm dân cư. Việc này nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào. Theo thống kê, trong 10 năm qua, Công an huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức 907 đợt phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tuyên truyền phòng-chống vượt biên, thu hút trên 255 ngàn lượt người tham gia. Tại các buổi phát động, người dân được Công an huyện tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn lôi kéo, kích động vượt biên của kẻ xấu và công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn; tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ và công tác phòng-chống các loại tội phạm, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.

Anh Rmah Lân (thôn Ia Ke, xã Ia Phang) cho biết: “Qua các buổi tuyên truyền, tôi hiểu rõ hơn về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại cuộc sống bình yên của Nhân dân. Tôi cũng hiểu rõ những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Vì vậy, tôi thường chia sẻ với dân làng rằng, không ở đâu bằng quê hương mình, chỉ có chăm chỉ làm ăn thì mới có cuộc sống sung sướng”.

Lực lượng Công an huyện, UBND xã Ia Rong phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện triển khai hiệu quả mô hình “Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh”. Ảnh: Hà Chi

Từ việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ý thức đấu tranh phòng-chống tội phạm của quần chúng nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực. Người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị cho lực lượng Công an phục vụ công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. Điển hình là từ đầu năm đến nay, từ nguồn tin của người dân, lực lượng Công an huyện đã điều tra làm rõ 16/18 vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ khám phá án đạt trên 88%, trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; góp phần bóc gỡ nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm và tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

Công an huyện Chư Pưh cũng thường xuyên triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, như: củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tự quản an toàn giao thông ở các xã, thị trấn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ tới các thôn, làng; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, học sinh. Bên cạnh đó, huyện đã xây dựng được 9 mô hình “Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh” ở các xã, thị trấn. Các mô hình đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm của người dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư.

Tỷ lệ phá án các vụ phạm pháp hình sự của Công an huyện Chư Pưh luôn đạt cao nhờ một phần tin tố giác của người dân. Ảnh: Hà Chi

Đại úy Trần Công Viên-Trưởng Công an xã Ia Phang-cho hay: “Cùng với việc quan tâm phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân, xã Ia Phang luôn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Xã đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng giáo dục, kiểm điểm những đối tượng theo FULRO, “Tin lành Đê ga” trước bà con. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác dân vận, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như kiến nghị của người dân, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc ngay từ cơ sở. Từ đó góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp nhau lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Phạm Duy Long-Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Chư Pưh) thông tin: “Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tích cực giúp đỡ lực lượng Công an giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện”.