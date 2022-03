Kbang: Người uy tín tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự

(GLO)- Bằng uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, những người uy tín ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phòng-chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Đinh Yem-già làng Đak Yang 2 (xã Đông) là người đi đầu trong các phong trào bảo vệ an ninh trật tự của địa phương. Năm 2021, ông vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2021. Ông Yem cho biết: “Được sự hướng dẫn của lực lượng Công an về cách thức tuyên truyền, vận động quần chúng nên tôi thường xuyên bám sát buôn làng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tình hình an ninh trật tự. Trên cơ sở đó, tôi trao đổi, cung cấp thông tin cho cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an kịp thời giải quyết các vụ việc, vấn đề phát sinh tại cơ sở. Ngoài ra, thời gian qua, tôi đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể giải quyết 5 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng”.

Thời gian qua, Công an huyện Kbang đã hướng dẫn 99 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Bên cạnh đó, người có uy tín đã tích cực vận động dân làng xây dựng khối đại đoàn kết; đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động người dân không tin theo các luận điệu tuyên truyền kích động, lừa bịp của kẻ xấu; giữ gìn bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục, xóa bỏ các tập tục lạc hậu.

Đội ngũ người có uy tín cũng chủ động tham gia hòa giải, giải quyết ổn định nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong cộng đồng, nhất là mâu thuẫn gia đình; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Theo đó, những người có uy tín đã tham gia 15 buổi phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở thôn, làng với hơn 1.100 lượt người tham gia. Thông qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 23 tin báo, tố giác tội phạm, giúp lực lượng Công an điều tra, làm rõ 3 vụ việc liên quan đến trật tự xã hội, bắt 4 đối tượng; vận động thu hồi 48 khẩu súng tự chế và linh kiện súng.

Cán bộ Công an huyện Kbang gặp gỡ, trao đổi công tác với người uy tín làng Sơ Lam, xã Krong. Ảnh: Lê Anh

Trung tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Công an huyện Kbang-cho biết: Việc vận động người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. “Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò của người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên rà soát, bổ sung những nhân tố mới vào đội ngũ người có uy tín; bồi dưỡng cho người có uy tín về chính trị, pháp luật, phương pháp vận động quần chúng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động; thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín để động viên, khích lệ họ nỗ lực cống hiến cho địa phương”-Trung tá Hoàng cho biết thêm.