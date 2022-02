Ia Pa: Camera an ninh góp phần giữ gìn an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, Công an các xã ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương vận động nguồn xã hội hóa để lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các thôn, làng. Bước đầu mô hình này đã phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực nông thôn.

Năm 2020, Công an xã Ia Ma Rơn đã vận động cán bộ và người dân đóng góp lắp đặt hệ thống camera an ninh với tổng kinh phí 24 triệu đồng. Thiếu tá Lê Đình Hải-Trưởng Công an xã-cho biết: “Đơn vị đã lắp đặt 4 camera trên một số tuyến đường chính tại 4 thôn. Sau khi lắp đặt, hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an trong việc theo dõi, giám sát an ninh trật tự tại các khu dân cư cũng như việc chấp hành an toàn giao thông của người dân. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội”.

Cũng theo Thiếu tá Hải, từ năm 2020 đến nay, Công an xã đã phát hiện, xử lý 3 vụ lấy nhầm xe máy của người dân, 2 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ trộm cắp tài sản… xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 1,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị kịp thời phát hiện, nhắc nhở và ngăn chặn các trường hợp thanh niên tụ tập đi xe máy càn quấy trên địa bàn.

Đơn cử, ngày 6-12-2021, thông qua hệ thống camera, lực lượng Công an đã trả lại chiếc xe máy cho chị N.T.T. (SN 1987, trú huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Trước đó, vào sáng cùng ngày, chị T. điều khiển xe máy đến chợ Ia Ma Rơn và dựng ở khu vực không có người trông coi. Sau khi mua hàng, chị T. phát hiện chiếc xe máy của mình bị mất nên đã đến trình báo Công an xã. Qua trích xuất camera an ninh tại khu vực thì xác định 1 người phụ nữ đã lấy xe máy này và để lại 1 xe máy BKS 11F5-6931. Trong quá trình xác minh tại hệ thống máy chủ, lực lượng Công an xác định bà S.L. (trú tại buôn Bôn Sô Bahleng) đã bị nhầm lẫn 2 chiếc xe với nhau.

Mô hình camera an ninh của Công an xã Ia Ma Rơn được lắp đặt gần các trường học. Ảnh: R’Ô HOK

Cũng nhờ hệ thống camera an ninh mà Công an xã Pờ Tó đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật. Đại úy Lê Tuấn Anh-Phó Trưởng Công an xã-cho hay: Công an xã và chính quyền vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí để lắp đặt 14 camera tại 7 thôn, buôn với tổng kinh phí 24,5 triệu đồng. Các camera an ninh được lắp đặt tại những địa điểm trọng yếu, có nguy cơ mất an ninh trật tự. Tất cả các dữ liệu từ camera được kết nối với điện thoại của lực lượng Công an xã nên rất thuận tiện trong việc quản lý, theo dõi và nắm tình hình cũng như triển khai các biện pháp nghiệp vụ khi có tình huống xảy ra. “Thông qua hệ thống camera an ninh, từ tháng 4-2020 đến nay, Công an xã đã phát hiện, xử lý 13 xe chở mía quá khổ làm đứt đường dây điện của người dân, 2 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ tai nạn giao thông”-Đại úy Anh cho hay.

Chị Võ Kiều Trang (thôn 4, xã Pờ Tó) chia sẻ: “Gia đình tôi kinh doanh buôn bán tại khu vực giáp ranh với huyện Mang Yang và Kông Chro. Hàng ngày, lưu lượng phương tiện, người dân tham gia giao thông lớn nên thường chứng kiến nhiều vụ việc mất an ninh trật tự và an toàn giao thông xảy ra. Từ ngày Công an xã lắp đặt hệ thống camera an ninh ở khu vực này, các hành vi vi phạm pháp luật giảm. Gia đình tôi thấy yên tâm hơn”.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Trần Việt Dũng-Trưởng Công an huyện Ia Pa-thông tin: Từ nguồn xã hội hóa, Công an huyện đã chỉ đạo lắp đặt hệ thống camera an ninh tại 3 xã Pờ Tó, Ia Ma Rơn và Chư Mố. Thời gian qua, hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ lực lượng Công an các xã thực hiện có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình camera an ninh ra toàn huyện, góp phần nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.