Ia Hiao phấn đấu trở thành điểm sáng về an ninh trật tự

(GLO)- Trong 8 tháng qua, trên địa bàn xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự và 2 vụ liên quan đến tệ nạn xã hội. Trước tình hình đó, chính quyền xã Ia Hiao đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phấn đấu xây dựng xã trở thành điểm sáng về an ninh trật tự.

Phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân

Xuất phát từ thực trạng nhiều vụ tranh chấp, vi phạm pháp luật xảy ra do thiếu hiểu biết về pháp luật, cuối tháng 5 vừa qua, Hội Nông dân xã Ia Hiao đã ra mắt Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật” gồm 50 thành viên. Mục tiêu của CLB là nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, cũng như trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật cho thành viên. Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng. Các thành viên được phổ biến những vấn đề thời sự, Luật Nghĩa vụ quân sự, chính sách hỗ trợ nông dân, quy định về phòng cháy, chữa cháy, vấn đề hòa giải ở cơ sở…

Ông Siu Phơr (buôn Ơi Hly) cho hay: Nhờ tham gia CLB, tôi có thêm nhiều hiểu biết về các vấn đề xã hội. Qua đó, tôi có cách thuyết phục, giải quyết nhanh gọn các vụ xích mích tại buôn, giữ vững tình làng, nghĩa xóm. Sau khi được cán bộ tuyên truyền, tôi phổ biến lại cho bà con, giúp mọi người cùng nâng cao nhận thức. Tôi thấy sau khi tham gia CLB, mình phải gương mẫu chấp hành mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bên cạnh đó, giáo dục con cái, người thân trong gia đình tuân thủ theo.

Cán bộ Công an xã Ia Hiao tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật. Ảnh: Nguyên Hương

Theo bà Trần Thị Phương-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Hiao, CLB “Nông dân với pháp luật” là mô hình điểm được Hội Nông dân các cấp lựa chọn nhằm nâng cao vai trò chủ thể của hội viên trong việc bảo vệ an ninh tại cơ sở, phòng-chống tệ nạn xã hội. Thành viên CLB bao gồm đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã, hệ thống chính trị thôn, làng và một số hội viên nông dân tiêu biểu. Thông qua lực lượng này, các chính sách pháp luật được tuyên truyền đến đông đảo hội viên nông dân. Nhờ vậy, nhiều vụ mâu thuẫn tại cơ sở nhanh chóng được giải quyết, an ninh trật tự thôn làng được giữ vững.

Xử lý nghiêm đối tượng vi phạm

8 tháng qua, trên địa bàn xã Ia Hiao xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự và 2 vụ liên quan đến tệ nạn xã hội. Đáng chú ý, các đối tượng phạm tội chủ yếu là thanh-thiếu niên. Bên cạnh đó, các vụ vi phạm về an toàn giao thông cũng thường xuyên xảy ra như: phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, nẹt pô… Trước tình hình đó, Công an xã tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã xây dựng mô hình “Camera an ninh”. Để có kinh phí thực hiện mô hình, UBND xã kêu gọi sự chung tay đóng góp của các Mạnh Thường Quân, đặc biệt là người dân địa phương.

Ra mắt CLB “Nông dân với pháp luật” xã Ia Hiao. Ảnh: Vũ Chi

Sau một thời gian kêu gọi, xã đã triển khai lắp đặt 5 camera tại buôn Mi Hoan và trục quốc lộ 25 khu vực ngã ba Điểm 9 với kinh phí gần 30 triệu đồng. Đại úy Phạm Văn Hùng-Trưởng Công an xã Ia Hiao-cho biết: Mô hình “Camera an ninh” đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác đấu tranh với tội phạm. Từ những hình ảnh do camera ghi lại, Công an xã dễ dàng xử lý các trường hợp vi phạm cũng như đẩy nhanh tiến độ điều tra khi có các vụ phạm pháp hình sự. Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của người dân để triển khai mô hình này. Đây là cách giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ông Nguyễn Ngọc Sáu-Chủ tịch UBND xã Ia Hiao-cho biết: Để xây dựng xã Ia Hiao trở thành điểm sáng về an ninh trật tự thì rất cần sự chung tay của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là người dân. Sự ra đời của CLB “Nông dân với pháp luật” cùng với mô hình “Camera an ninh” bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần giảm thiểu các vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn.