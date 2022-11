Ông Đinh Trí Kiên-Cán bộ thôn gương mẫu, tận tụy

(GLO)- Trách nhiệm với công việc, đi đầu trong các phong trào thi đua và sẵn sàng giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn là nhận xét chung của người dân thôn Nam Hà (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) về Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đinh Trí Kiên.





Ông Đinh Trí Kiên quê ở xã Khả Phòng, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Năm 2007, do cuộc sống khó khăn, ông đưa vợ con vào thôn Nam Hà (xã Ia Ake) lập nghiệp. Trên quê hương mới, ông nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, gương mẫu, nhiệt tình tham gia các công việc chung của thôn. Vì vậy, năm 2008, ông được các hội viên tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Nam Hà. Đến năm 2017, ông được tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. Tháng 8-2022, ông được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nam Hà.



Nhiều năm gắn bó với công việc chung, dù ở cương vị nào, ông Kiên cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng giao phó. Ông luôn tâm niệm, để bà con tin và làm theo thì mình phải đi đầu trong mọi hoạt động, gần gũi, lắng nghe, tôn trọng ý kiến đóng góp của Nhân dân. Trò chuyện với chúng tôi, ông bộc bạch: “Với cương vị Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, tôi luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân để phản ánh với cấp trên, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Đối với công việc của chi bộ và thôn, trước khi triển khai thực hiện, tôi đưa ra chi bộ để các đảng viên họp bàn, lấy ý kiến công khai trong Nhân dân. Nhờ đó, các công việc chung đều nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới”.

Ông Đinh Trí Kiên (bên trái) trao đổi với người dân về việc lắp đặt camera an ninh trên các tuyến đường. Ảnh: Phạm Ngọc





Thôn Nam Hà có 175 hộ/645 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc phía Bắc (Tày, Nùng, Cao Lan) chiếm 42%, đồng bào Jrai chiếm 10%. Triển khai xây dựng nông thôn mới, ông Kiên quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và cùng chi bộ đề ra giải pháp tháo gỡ. Qua các cuộc họp chi bộ, ông cùng cấp ủy xác định rõ các tiêu chí mà thôn gặp khó như: giao thông, môi trường, thu nhập... và thảo luận đề ra giải pháp thực hiện. Đặc biệt, ông còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công để làm đường giao thông. Qua đó, người dân tự nguyện hiến 700 m2 đất, đóng góp 70 triệu đồng cùng 100 ngày công. Đến nay, 3,6 km đường giao thông trong thôn đã được bê tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện.



Ông Dương Văn Đức (thôn Nam Hà) cho biết: “Ông Kiên rất nhiệt tình và xông xáo với công việc của thôn. Khi người dân gặp khó khăn, ông nắm bắt kịp thời và tìm cách giải quyết. Ông còn tích cực vận động người dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để làm đường, xây dựng nhà văn hóa thôn. Qua vận động, gia đình tôi đã hiến 120 m2 đất để làm đường giao thông. Ngoài ra, ông Kiên rất gần gũi, có cách tuyên truyền, vận động phù hợp, tạo được sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư”.



Không chỉ tích cực vận động người dân xây dựng đường giao thông nông thôn, ông Kiên còn kêu gọi bà con đóng góp để thực hiện mô hình thắp sáng đường quê. Đến nay, thôn Nam Hà đã thực hiện mô hình thắp sáng đường quê với chiều dài 1,2 km, trong đó, người dân đóng góp 12 triệu đồng. Đồng thời, ông Kiên vận động người dân trồng cây xanh làm hàng rào hoặc xây dựng hàng rào bê tông, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Bên cạnh đó, ông vận động người dân đóng góp 16 triệu đồng để lắp đặt camera an ninh tại các trục đường chính trong thôn. Nhờ đó, an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn được đảm bảo.



Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cũng được ông Kiên thực hiện xuyên suốt và đạt hiệu quả rõ rệt. Nhiều năm liền, thôn Nam Hà đạt danh hiệu thôn văn hóa, duy trì tỷ lệ trên 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong phát triển kinh tế, ông tích cực vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn bà con vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Hiện thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 48 triệu đồng/năm. Thôn chỉ còn 5 hộ nghèo, chiếm 0,32%. Thôn cũng đã đạt 17/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.



Bà Phạm Thị Soa-Bí thư Đảng ủy xã Ia Ake-khẳng định: “Đồng chí Đinh Trí Kiên là đảng viên gương mẫu, tận tụy, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý; tích cực và tâm huyết với phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí gần gũi, có trách nhiệm với Nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, là một trong những điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương”.



PHẠM NGỌC