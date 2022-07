Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại thị xã An Khê

(GLO)- Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 20-7, đoàn công tác do đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại thị xã An Khê.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Khinh (phường An Tân). Ảnh: Lam Nguyên

Cùng đi có lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và lãnh đạo thị xã An Khê.

Cụ thể, đoàn đã đến thăm hỏi 5 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, gồm các ông, bà: Vũ Văn Đoái (thương binh, trú xã Thành An); Phạm Thị Xuân Mai (thương binh, phường An Bình); Ngọ Văn Thanh (bệnh binh, phường Tây Sơn); Bùi Thế Diện (gia đình liệt sĩ, phường An Phú), Nguyễn Thị Khinh (tuất liệt sĩ, phường An Tân).

Tại các nơi đến thăm, bên cạnh trao tặng các phần quà (gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà trị giá 500 ngàn đồng), Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh lớn lao của các gia đình chính sách, người có công trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để góp phần xây dựng tỉnh nhà nói riêng, đất nước nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp. Dịp này, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước cũng trao tặng mỗi gia đình 1 phần quà của Chủ tịch nước và 1 phần quà của Thị ủy An Khê (300 ngàn đồng/phần quà).