Thiếu tá Phan Trung Tình hết lòng với người dân vùng biên

(GLO)- “Vượt khó, bám sát cơ sở, gần dân, giữ bình yên biên giới” là phương châm làm việc của Thiếu tá Phan Trung Tình-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). Với phương châm đó, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được người dân vùng biên tin yêu.





Bám địa bàn, gần dân



Chúng tôi gặp Thiếu tá Phan Trung Tình tại làng Nú khi anh xuống hỗ trợ bà con thu hoạch điều. Vừa làm, anh vừa trò chuyện, hỏi han công việc, cuộc sống của dân làng. Già làng Rơ Lan Din chia sẻ: “Cán bộ Tình thường xuyên giúp đỡ bà con nên ai cũng xem như người thân trong nhà. Đang vào mùa vụ thu hoạch điều nên nhà nào cũng bận. Nhà mình neo người nên cán bộ đến giúp đỡ. Không chỉ giúp thu hoạch nông sản, cán bộ Tình còn giúp bà con nâng cao nhận thức, vươn lên thoát nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Cán bộ gần dân, nói đúng thì bà con ai cũng nghe theo thôi”.



Thiếu tá Phan Trung Tình luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh Phan Lài

Qua lời chia sẻ của già làng Rơ Lan Din, chúng tôi hiểu được tình cảm đặc biệt mà bà con dành cho Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Nan. Cùng đi thực tế với anh Tình, chúng tôi mới biết anh nắm rất chắc địa bàn, hoàn cảnh từng gia đình và đời sống, phong tục tập quán của dân làng. “Đối với những người lính Biên phòng, việc chăm lo, giúp đỡ bà con không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm gắn bó quân dân. Không riêng tôi, các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều làm thế, hết lòng giúp đỡ bà con”-anh Tình tâm sự.



Kể về quá trình công tác của mình, anh Tình cho biết: Năm 2011, sau khi tốt nghiệp đại học, anh được điều động về công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, rồi luân chuyển về Đồn Biên phòng Ia Pnôn; đến năm 2018 được chuyển về công tác tại Đồn Biên phòng Ia Nan. Đây là xã biên giới, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%, hộ nghèo còn nhiều. “Chính vì thế, chúng tôi càng ý thức trách nhiệm phải hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhiều hơn, thiết thực hơn”-anh Tình nói.



Được Đảng ủy Đồn Biên phòng Ia Nan phân công tham gia sinh hoạt tại Chi bộ thôn Đức Hưng (xã Ia Nan), mỗi buổi sinh hoạt, anh Tình thông tin đến đảng viên tình hình an ninh biên giới; đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên để báo cáo, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị kịp thời xử lý. Ông Hoàng Văn Ga-Bí thư Chi bộ thôn Đức Hưng-cho biết: “Đồng chí Tình góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong chi bộ, đảng viên hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong bảo vệ an ninh biên giới”.



Hết lòng vì người dân



Đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ địa bàn, Bí thư Chi Đoàn Đồn Biên phòng Ia Nan, Thiếu tá Phan Trung Tình luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đi cùng với các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, anh còn thường xuyên phối hợp với các đoàn thể địa phương trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Năm 2020, anh tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn triển khai mô hình “Tiếng loa Biên phòng” góp phần tích cực cùng các ngành, các cấp nâng cao nhận thức phòng-chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân trên địa bàn. Mô hình này đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo nhân rộng trên toàn tuyến biên giới của tỉnh.

Thiếu tá Phan Trung Tình (bìa trái)-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Nan trò chuyện với người dân làng Nú (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Ảnh: Phan Lài

Trung tá Hoàng Tuấn Minh-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan: “Đồng chí Tình luôn nỗ lực, chịu khó tìm tòi, chủ động trong quá trình công tác. Đặc biệt, đồng chí có nhiều sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền để những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con thuận lợi, nhanh chóng, dễ hiểu. Việc làm của đồng chí Tình góp phần tô đẹp hình ảnh người lính Biên phòng nơi biên cương Tổ quốc. Đồng chí Tình xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập, noi theo”.

Tháng 10-2021, khi Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan) triển khai bếp ăn bán trú cho 40 em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, anh Tình đề xuất Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn triển khai mô hình “Rau xanh Biên phòng đồng hành cùng học sinh bán trú và hũ gạo tình thương”. Vào thứ hai và thứ ba hàng tuần, Đồn hỗ trợ 5 kg rau xanh và 15 kg gạo/tháng cho bếp ăn bán trú của trường. Tính đến nay, đơn vị đã hỗ trợ 260 kg rau xanh và 90 kg gạo, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh.



Bên cạnh đó, hàng tháng, anh Tình cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trích một phần lương giúp đỡ 4 học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”; vận động 16 học sinh có nguy cơ bỏ học quay lại trường. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã đóng góp ngày công xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa, 4 nhà tiêu hợp vệ sinh, đào 6 hố rác cho các hộ dân. Các hoạt động tình nguyện “Tay kéo Biên phòng”, “Tủ quần áo từ thiện” cũng được tổ chức thường xuyên tại cơ sở, tạo sự gần gũi với người dân địa phương.



Với những thành tích đạt được, Thiếu tá Phan Trung Tình được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Mới đây, anh được bình chọn là công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh năm 2021.



PHAN LÀI