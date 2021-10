(GLO)- Ngày 29-10, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1662/KH-UBND về triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Gia Lai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19”.





Theo đó, phong trào thi đua đặc biệt nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng-chống đại dịch Covid-19 với phương châm “Phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài. Chống là quan trọng, thường xuyên”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chuyển trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021. Triển khai phong trào để nâng cao tinh thần thi đua, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi công việc, mọi lĩnh vực, huy động mọi nguồn lực và đề xuất các giải pháp, biện pháp hiệu quả thiết thực nhằm đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Gia Lai phấn đấu thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chuyển trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể. Ảnh: Đức Thụy



Với tinh thần “đoàn kết, chung sức, đồng lòng”, các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các địa phương tổ chức hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục, duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội; chăm lo đời sống, sức khỏe Nhân dân.



Theo đó, tập trung thi đua thực hiện các nội dung chủ yếu sau: Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận về công tác phòng-chống đại dịch Covid-19. Thi đua triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, sáng tạo, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ người dân tự giác, tích cực tham gia phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, khôi phục, phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch. Thi đua bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất theo phương châm “4 tại chỗ” và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng 3 đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng-chống dịch; chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tốt tình hình; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh. Tuân thủ nghiêm thông điệp 5T-"pháo đài" chống dịch Covid-19. Kịp thời phát hiện, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm trong công tác phòng-chống dịch.



Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Các ngành, các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thi đua thần tốc xét nghiệm, truy vết theo phương châm “phát hiện sớm, cách ly nhanh, phân loại kịp thời và điều trị phù hợp, hiệu quả”. Đảm bảo đủ cơ sở vật chất, trang-thiết bị y tế phòng-chống dịch tại các cơ sở y tế. Thi đua triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho Nhân dân, đảm bảo an toàn, kịp thời, hiệu quả, không phân biệt các loại vắc xin. Thông tin đến người dân “vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”, tránh tình trạng chờ đợi lựa chọn vắc xin.

Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Chư Sê khám sàng lọc trước tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện



Ngành Giáo dục và Đào tạo thi đua xây dựng các phương án tổ chức năm học 2021-2022 phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối và phù hợp với tình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện nhiệm vụ kép “vừa dạy học, vừa chống dịch”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học theo phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”; “an toàn mới đến trường, đến trường phải an toàn”; hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” để chung tay hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến… Các lực lượng chống dịch tuyến đầu: cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, thanh niên, đội tình nguyện… tiếp tục thi đua với quyết tâm cao nhất, tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân.



Toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung vào công tác phòng-chống dịch, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội để thực hiện “mục tiêu kép”. Thực hiện dứt khoát, kịp thời, quyết liệt các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đảm bảo hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế-xã hội. Thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và những năm tiếp theo, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sử dụng một số dự án trọng điểm.



Các sở, ngành, đơn vị, địa phương thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu trong công tác đã được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính (Par Index, PAPI…); đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công mức độ 4 và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 và thực thi công vụ; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; linh động trong thu hút đầu tư; đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; tăng cường đối thoại, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích góp phần hạn chế tập trung đông người trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh: Quang Tấn



Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy tinh thần yêu nước, thể hiện ý chí, bản lĩnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thi đua phòng, chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động, tích cực ủng hộ, hỗ trợ vật chất, trang-thiết bị cần thiết cho phòng-chống dịch. Thi đua bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi.



Thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình dịch bệnh để gây rối, chống phá. Thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng-chống cháy nổ; sẵn sàng có phương án tham gia phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Quan tâm giải quyết kịp thời kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, nhất là những khó khăn vướng mắc do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài của công dân.



Các cơ quan thông tấn, báo chí thi đua làm tốt công tác tuyên truyền; thông tin khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình và các biện pháp phòng-chống dịch để người dân hiểu, tin tưởng thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, tấm gương tiêu biểu với tinh thần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” cổ vũ, lan tỏa những giá trị nhân văn, truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người” sẵn sàng hỗ trợ vượt qua khó khăn. Chú trọng công tác tuyên truyền, nhất là các mô hình vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay trong công tác phòng-chống dịch để nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của từng cá nhân, tập thể và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tất thắng vào “cuộc chiến” chống đại dịch của đất nước.



Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp các cấp và cộng đồng doanh nghiệp thi đua đồng hành cùng các sở, ngành, địa phương trong công tác phòng-chống đại dịch Covid-19; làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng-chống dịch. Phát huy vai trò quan trọng của mạng lưới thông tin cơ sở. Lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, không đúng sự thật.



Các tầng lớp nhân dân thi đua tuân thủ chấp hành tốt các quy định của chính quyền về phòng-chống dịch, nhất là những nơi cách ly, phong tỏa, phải thực hiện nghiêm ngặt người cách ly với người, ai ở đâu thì ở đó để ngăn chặn nguồn lây, hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, sẵn sàng hỗ trợ vượt qua khó khăn, bằng tấm lòng của mình đóng góp, ủng hộ Nhân dân trong vùng dịch và các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, góp phần tham gia phòng-chống dịch Covid-19.



Kế hoạch cũng đề ra 4 giải pháp để triển khai hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, với tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, “triệu trái tim, một ý chí” các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực thi đua yêu nước, phát huy thế mạnh, tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, năng động, sáng tạo.



KIỀU PHAN