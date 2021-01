Nay Rcom Then: Bí thư Chi bộ "miệng nói, tay làm"

(GLO)- “Trách nhiệm với công việc, chịu khó làm ăn, luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với dân làng”-đó là lời nhận xét của người dân khi nhắc về ông Nay Rcom Then-Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố 10, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Tiếp chuyện với chúng tôi tại vườn rau của gia đình, ông Then chia sẻ: Xuất phát từ sự tin tưởng của lãnh đạo chính quyền địa phương, sự tín nhiệm, yêu mến của đảng viên và người dân, trong nhiệm kỳ 2020-2025, ông tiếp tục giữ vai trò Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố 10, đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, ông còn tham gia làm Tổ trưởng tổ hòa giải trực tiếp tham gia giải quyết các sự việc, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng.

Với phương châm “miệng nói, tay làm”, để làm gương cho bà con trong tổ về phát triển kinh tế, ông Then đã chủ động học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật mới kết hợp sử dụng vốn kiến thức có được từ khi theo học Trung cấp khuyến nông vào trồng trọt, chăn nuôi. Gia đình ông đầu tư máy móc vào sản xuất để giảm sức lao động và đạt năng suất cao hơn. Đồng thời, ông chú trọng sử dụng phân bón hữu cơ để bảo vệ môi trường.

Với hơn 2 sào đất sản xuất, gia đình ông trồng các loại rau quả cung cấp cho các chợ trên địa bàn thị xã. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, gia đình ông còn sở hữu 8 con bò, 7 sào ruộng lúa nước 2 vụ.

Khiêm tốn với thành quả đạt được, ông Then cho rằng: Bản thân còn phải phấn đấu, nỗ lực hơn nhiều để xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Sắp tới, gia đình ông sẽ tiếp tục mở rộng diện tích, đầu tư sản xuất rau quả trong nhà lồng áp dụng kỹ thuật tự động hóa trong khâu nước tưới, nhiệt độ… ưu tiên sử dụng phân hữu cơ để bảo vệ môi trường. Đồng thời, ông sẽ tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong tổ chủ động áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế gia đình bền vững.

Ông Nay Rcom Then chăm sóc vườn rau của gia đình. Ảnh: Ksor H'Yuên

Không chỉ làm tốt công tác xã hội, ông Then còn quan tâm xây dựng cuộc sống gia đình văn minh, hạnh phúc. Gia đình ông Then nhiều năm liền được UBND phường công nhận là gia đình học tập. Ông còn được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018; Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen vì có thành tích tốt trong công tác phòng-chống bạo lực gia đình năm 2019; nhiều năm liền được công nhận là đảng viên tiêu biểu của Chi bộ tổ dân phố.

Ông Ksor Nhuan-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 10-nhận xét: Ông Then luôn chủ động sắp xếp công việc gia đình, đồng áng, tích cực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Chi bộ. Đặc biệt, trước các kỳ họp HĐND phường, ông trực tiếp xuống tận nhà dân lắng nghe, thu nhận các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó chia sẻ, phản ánh trong kỳ họp xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, ông tích cực tuyên truyền, vận động người dân chăm lo lao động, sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình no ấm, hạnh phúc.

KSOR H’YUÊN